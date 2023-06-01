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Украинская теннисистка за один день выбила из "Ролан Гаррос" сразу трех россиянок

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Марта Костюк Новость обновлена 01 июня 2023, 21:40
Марта Костюк. Фото instagram.com/martakostyuk

Украинка блестяще начала на Турнире Большого Шлема (ТБШ)

Украинская теннисистка Марта Костюк после вылета из Открытого чемпионата Франции-2023 в одиночном разряде удачно стартовала в парном разряде, а также в миксте.

В четверг, 1 июня, Марта добыла сразу две победы, причем украинка выбила из престижного турнира сразу трех россиянок. Об этом сообщает "Телеграф".

Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе в первом круге парного "Ролан Гаррос" обыграли "нейтральных" спортсменок из россии Варвару Грачеву и Анну Блинкову со счетом 6:3, 3:6, 6:2. В следующем раунде ТБШ украино-румынская пара сыграют против бельгийки Кирстен Флипкенс и американки Шелби Роджерс.

В этот же день в миксте Марта вместе с Марчело Аревало из Сальвадора победили россиянку Веру Звонареву и Андреса Мольтени из Аргентины — 6:2, 6:4. Таким образом, украинка за день сумела выбить из турнира сразу трех представительниц россии.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции, а теперь ее ждет дуэль с россиянкой Блинковой. Примечательно, что украинка победила Анну в финале турнира в Страсбурге, что проходил накануне.

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#Теннис #Ролан Гаррос #Марта Костюк