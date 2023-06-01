"Край бесчеловечности": украинская теннисистка пообещала не пожимать руку белорусской коллеге и после войны

Спортсменка не ожидала, что ее освистают

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась по поводу свиста в ее адрес со стороны зрителей Открытого чемпионата Франции после проигранного ею матча первого раунда против белоруски Арины Соболенко, которая выступала в поддержку диктатора ее страны александра лукашенко.

В эфире программы "Сниданок с 1+1" Костюк призналась, что не ожидала такой реакции части трибун. По ее словам, она не знала, что инцидент получит такую огласку в мире.

Вместе с тем, отметила теннисистка, не все освистывали ее, а таковых было 30-40 процентов, тогда как большинство зрителей во время матча болели за нее.

"Просто потом какие-то люди решили себе, что почему-то я должна изменить свою позицию, и война почему-то вдруг закончилась… Хотя я уверена, что после того, как закончится война, я буду продолжать это делать", — пообещала Костюк.

Комментируя слова Соболенко о том, что ее соперница не заслужила покинуть корт под свист зрителей, вторая ракетка Украины заявила, что это уже был бы "край бесчеловечности", если бы белоруска сказала иначе.

"Случалось много разных событий за последние 15 месяцев в нашем Туре, но такого события я совсем не ожидала, поэтому я думаю, что она также не ожидала. Это на самом деле было неприятно", — резюмировала Костюк.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал инцидент, который случился после матча "Ролан Гаррос", когда зрители освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко.

Позже белорусская теннисистка разоблачила себя, отказавшись отвечать на вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о поддержке диктатора РБ александра лукашенко и войне россии против Украины.