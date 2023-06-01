"Край нелюдяності": українська тенісистка пообіцяла не тиснути руку білоруській колегі і після війни

Спортсменка не очікувала, що її освистають

Українська тенісистка Марта Костюк висловилася щодо свисту на її адресу з боку глядачів Відкритого чемпіонату Франції після програного нею матчу першого раунду проти білоруски Аріни Соболенко, яка виступала на підтримку диктатора її країни олександра лукашенка.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" Костюк зізналася, що не очікувала на таку реакцію частини трибун. За її словами, вона не знала, що інцидент набуде такого розголосу в світі.

Водночас, зазначила тенісистка, не всі освистували її, а таких було 30-40 відсотків, тоді як більшість глядачів під час матчу вболівали за неї.

"Просто потім якісь люди вирішили собі, що чомусь я маю змінити свою позицію, і війна чомусь раптом закінчилася… Хоча я впевнена, що після того, як закінчиться війна, я продовжуватиму це робити", — пообіцяла Костюк.

Коментуючи слова Соболенко про те, що її суперниця не заслужила залишити корт під свист глядачів, друга ракетка України заявила, що це вже був би "край нелюдяності", якби білоруська сказала інакше.

"Сталося багато різних подій за останні 15 місяців у нашому Турі, але такої події я зовсім не очікувала, тому я думаю, що вона також не очікувала. Це насправді було неприємно", — резюмувала Костюк.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував інцидент, який трапився після матчу "Ролан Гаррос", коли глядачі освистали українську тенісистку Марту Костюк за відмову потиснути руку білорусці Аріні Соболенко.

Пізніше білоруська тенісистка викрила себе, відмовившись відповідати на запитання української журналістки Дар'ї Мещерякової про підтримку диктатора РБ олександра лукашенка та війну росії проти України.