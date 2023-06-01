После феерического матча на "Ролан Гаррос" муж Свитолиной принял неожиданное решение

Теннисист уже преодолел одну стадию турнира

Французский теннисист и муж украинской теннисисткы Элины Свитолиной Гаэль Монфис неожиданно снялся с турнира "Ролан Гаррос" после феерического поединка первого раунда против аргентинца Себастьяна Байеса.

Об этом в Instagram сообщает Tennis TV. Причиной отказа от продолжения выступлений на турнире указана травма запястья у игрока.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции он должен был сыграть с сеяным под шестым номером на "Ролан Гаррос" Хольгером Руне. Таким образом, датчанин вышел в следующую стадию без борьбы.

В матче против Байеса Монфис выиграл со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. В сети назвали победу француза лучшей за последнее десятилетие. В решающем сете француз уступал 0:4, после чего ему удалось выиграть четыре гейма подряд (два из которых — на чужой подаче) и сравнять счет. В итоге, он довел дело до победы.

Свой впечатляющий успех Монфис посвятил дочери Скай, которая появилась на свет в октябре 2022 года. После игры он заявил, что победил благодаря ей. Кроме того, француз написал "Скай" на объективе телекамеры после триумфа.

Тем временем, Свитолина уже вышла в третий раунд "Ролан Гаррос" после победы над австралийкой Сторм Хантер.