Після феєричного матчу на "Ролан Гаррос" чоловік Світоліної прийняв несподіване рішення

Тенісист уже подолав одну стадію турніру

Французький тенісист та чоловік української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс несподівано знявся з турніру "Ролан Гаррос" після феєричного поєдинку в першому раунді проти аргентинця Себастьяна Байєса.

Про це в Instagram повідомляє Tennis TV. Причиною відмови від продовження виступів на турнірі вказана травма зап’ястя в гравця.

У другому колі Відкритого чемпіонату Франції він мав зіграти із сіяним під шостим номером на "Ролан Гаррос" Хольгером Руне. Таким чином, данець вийшов до наступної стадії без боротьби.

У матчі проти Байєса Монфіс виграв з рахунком 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. У мережі назвали перемогу француза кращою за останнє десятиліття. У вирішальному сеті француз поступався 0:4, після чого йому вдалося виграти чотири гейми поспіль (два з яких на чужій подачі) і зрівняти рахунок. У результаті він довів справу до перемоги.

Свій вражаючий успіх Монфіс присвятив дочці Скай, яка з’явилася на світ у жовтні 2022 року. Після гри він заявив, що переміг завдяки їй. Крім того, француз написав "Скай" на об’єктиві телекамери після тріумфу.

Тим часом, Світоліна вже вийшла до третього раунду "Ролан Гаррос" після перемоги над австралійкою Сторм Хантер.