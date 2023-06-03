Найкраща тенісистка Білорусі провела секретну пресконференцію через страх перед українцями

Організатори "Ролан Гаррос" пішли на поводу у спортсменки із країни-агресора

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко (№2 WTA) провела таємну пресконференцію лише для лояльних журналістів після перемоги над росіянкою Каміллою Рахімовою (№82 WTA) (6:2, 6:2) у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції-2023. Аріні, схоже, не сподобалися питання української журналістки Дар'ї Мещерякової після поєдинку із Мартою Костюк.

Про це повідомляє Tribuna. На заході Аріна заявила, що поряд з українською журналісткою почувалася в небезпеці, а тому організатори турніру дали можливість "нейтральній" спортсменці провести пресконференцію без питань про війну в Україні.

"Так, після матчу (з Костюк — прим. ред.) я поспілкувалася з пресою, як і зазвичай це роблю. Я знаю, що вони досі чекають на питання, які більше стосуються політики, і не так сильно мого тенісу.

Вже багато місяців я відповідаю на ці питання на турнірах, дуже чітко висловлюючи свої почуття та думки. Ці питання не турбують мене після моїх матчів.

Я знаю, що мені доводиться давати відповіді на питання ЗМІ щодо тих речей, які не пов’язані з моїм тенісом чи моїми матчами, але в середу на пресконференції я не відчувала себе у безпеці.

А я маю почуватися в безпеці, коли даю інтерв’ю журналістам після матчів. Я вирішила уникнути подібної ситуації сьогодні для власного психічного здоров’я та благополуччя, і організатори підтримали мене у цьому рішенні.

Це були непрості кілька днів, зараз я зосереджена на тому, щоби продовжувати показувати гарну гру”, — сказала Соболенко.

Нагадаємо, французькі вболівальники освистали Марту Костюк, яка відмовилася потиснути руку Соболенко. Марта зізналася, що ніколи більше не тиснутиме руку Аріні.