У команді Світоліної дали чіткий посил окупантам на "Ролан Гаррос" (фото)

Українська тенісистка успішно виступає у Франції

У матчі третього кола "Ролан Гаррос-2023" між українкою Еліною Світоліною та росіянкою Анною Блінковою сталося низка скандалів.

Французька публіка освистала українку, яка відмовилася потиснути руку росіянці після своєї перемоги. Про це повідомляє "Телеграф". На післяматчевій пресконференції Еліна пояснила цю ситуацію.

"Все почалося з уряду України, який зустрічався з урядом росії. Вони були проти того, щоб тиснути руки, бо не поділяють із ними цінності. І через те, що робить росія. Звідти й пішло", — цитує Світоліну Чемпіонат.

Крім того, у боксі Еліни камери спіймали дівчину у футболці з написом: "Rus|Ні Peaсe|Да". Нею виявилася менеджер української тенісистки Валерія Потлова. Таким чином, у команді українки показали своє ставлення до російських окупантів.

Валерія Потлова на матчі Світоліна — Блінкова

Українські уболівальники були захоплені нарядом Потлової, а ось у росіян він викликав істерику.

Коментарі під постом Потлової

Зазначимо, що Світоліна у наступному колі Відкритого чемпіонату Франції зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної.

Нагадаємо, на "Ролан Гаррос" Еліна виступає в екіпіруванні українського бренду. У першому колі Турніру Великого Шлему українка обіграла італійку Мартіну Тревізан — 6:2, 6:2. У наступному раунді Світоліна перемогла Сторм Хантер з Австралії з рахунком 2:6, 6:3, 6:1.