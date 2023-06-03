В команде Свитолиной дали четкий посыл оккупантам на "Ролан Гаррос" (фото)

Украинская теннисистка успешно выступает во Франции

В матче третьего круга "Ролан Гаррос-2023" между украинкой Элиной Свитолиной и россиянкой Анной Блинковой произошли ряд скандалов.

Французская публика освистала украинку, которая отказалась пожать руку россиянке после своей победы. Об этом сообщает "Телеграф". На послематчевой пресс-конференции Элина объяснила данную ситуацию.

"Все началось с правительства Украины, которое встречалось с правительством россии. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. И из-за того, что делает россия. Оттуда и пошло", — приводит слова Свитолиной "Чемпионат".

Кроме того, в боксе Элины камеры поймали девушку в футболке с надписью: "Rus|Ні Peaсe|Да". Нею оказалась менеджер украинской теннисистки Валерия Потлова. Таким образом, в команде украинки обозначили свое отношение к российским оккупантам.

Валерия Потлова на матче Свитолина - Блинкова

Украинские болельщики были восхищены нарядом Потловой, а вот у россиян он вызвал истерику.

Комментарии под постом Потловой

Отметим, что Свитолина в следующем круге Открытого чемпионата Франции сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.

Напомним, на "Ролан Гаррос" Элина выступает в экипировке украинского бренда. В первом круге Турнира Большого Шлема украинка обыграла итальянку Мартину Тревизан — 6:2, 6:2. В следующем раунде Свитолина победила Сторм Хантер из Австралии со счетом 2:6, 6:3, 6:1.