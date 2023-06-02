Свитолина на глазах мужа разнесла россиянку на Ролан Гаррос-2023 (видео)

Украинка провела трехсетовый матч-триллер во Франции

После победы на турнире в Стасбурге (Франция) самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина продолжила свою победную серию до 8 матчей подряд.

Об этом сообщает "Телеграф". В матче 3-го круга "Ролан Гаррос-2023" украинка в блестящем стиле обыграла "нейтральную" спортсменку из россии Анну Блинкову со счетом 6:2, 2:6, 5:7.

Примечательно, что теннисистки встречались в финале турнира в Страсбурге. Россиянка не сумела взять реванш, хотя обладала тотальным преимуществом в первой партии. Во втором сете Элина попросту разнесла оппонентку, а в третьей партии болельщики стали свидетелями настоящей "зарубы", победительницей из которой вышла Элина!

Статистика матча Блинкова - Свитолина

Добавим, за ходом поединка следил муж Свитолиной Гаэль Монфис, который частенько попадал в объективы телекамер.

Полный видеообзор матча Свитолина — Блинкова будет доступен здесь позднее

Напомним, во втором круге Открытого чемпионата Франции-2023 Свитолина одолела австралийку Сторм Хантер — 2:6, 6:3, 6:1. На старте "Ролан Гаррос" украинка справилась с сопротивлением итальянки Мартины Тревизан — 6:2, 6:2.

Ранее сообщалось, Монфис провел свой лучший матч десятилетия на "Ролан Гаррос". Он посвятил свою победу дочери Скай, однако позже снялся со следующего поединка из-за травмы.