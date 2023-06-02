Світоліна на очах чоловіка рознесла росіянку на Ролан Гаррос-2023 (відео)

Українка провела трисетовий матч-трилер у Франції

Після перемоги на турнірі у Стасбурзі (Франція) найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна продовжила свою переможну серію до 8 матчів поспіль.

Про це повідомляє "Телеграф". У матчі 3-го кола "Ролан Гаррос-2023" українка у блискучому стилі обіграла "нейтральну" спортсменку з росії Анну Блінкову з рахунком 6:2, 2:6, 5:7.

Цікаво, що тенісистки зустрічалися у фіналі турніру у Страсбурзі. Росіянка не зуміла взяти реванш, хоча мала тотальну перевагу в першій партії. У другому сеті Еліна просто рознесла опонентку, а у третій партії вболівальники стали свідками справжньої "заруби", переможницею з якої вийшла Еліна!

Статистика матчу Блінкова — Світоліна

Додамо, за перебігом поєдинку стежив чоловік Світоліною Гаель Монфіс, який частенько потрапляв до об’єктивів телекамер.

Повний відеоогляд матчу Світоліна — Блінкова буде доступний тут пізніше

Нагадаємо, у другому колі Відкритого чемпіонату Франції-2023 Світоліна здолала австралійку Сторм Хантер — 2:6, 6:3, 6:1. На старті "Ролан Гаррос" українка впоралася з опором італійки Мартіни Тревізан — 6:2, 6:2.

Раніше повідомлялося, Монфіс провів свій найкращий матч десятиліття на "Ролан Гаррос". Він присвятив свою перемогу дочці Скай, проте пізніше знявся з наступного поєдинку через травму.