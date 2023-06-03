Лучшая теннисистка Беларуси провела секретную пресс-конференцию из-за страха перед украинцами

Организаторы "Ролан Гаррос" пошли на поводу у спортсменки из страны-агрессора

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) провела тайную пресс-конференцию только для лояльных журналистов после победы над россиянкой Камиллой Рахимовой (№82 WTA) (6:2, 6:2) в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2023. Арине, похоже, не понравились вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой после поединка с Мартой Костюк.

Об этом сообщает Tribuna. На мероприятии Арина заявила, что рядом с украинской журналисткой чувствовала себя в опасности, а потому организаторы турнира дали возможность "нейтральной" спортсменке провести пресс-конференцию без вопросов о войне в Украине.

"Да, после матча (с Костюк — прим. Ред.) я пообщалась с прессой, как и обычно это делаю. Я знаю, что они до сих пор ждут вопросы, которые больше касаются политики, и не так сильного моего тенниса.

Уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах, очень четко выражая свои чувства и мысли. Эти вопросы не беспокоят меня после моих матчей.

Я знаю, что мне приходится давать ответы на вопросы СМИ о тех вещах, которые не связаны с моим теннисом или моими матчами, но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности.

А я должна чувствовать себя в безопасности, когда даю интервью журналистам после матчей. Я решила избежать подобной ситуации сегодня для собственного психического здоровья и благополучия, и организаторы поддержали меня в этом решении.

Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать показывать хорошую игру", — сказала Соболенко.

Напомним, французский болельщики освистали Марту Костюк, которая отказалась пожать руку Соболенко. Марта призналась, что никогда не будет пожимать руку Арине.