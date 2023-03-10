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Земфіра випустила принизливу пісню про росію: "Ми навчимо тебе с*ка батьківщину любити" (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Земфіра написала новий хіт Новина оновлена 10 березня 2023, 08:53
Земфіра написала новий хіт. Фото instagram

Співачка жорстко пройшлася російською владою

Російська співачка Земфіра одна з тих артистів, хто відкрито виступає проти війни в Україні та не підтримує політику Кремля, за що вона була "відзначена" російською владою статусом "іноземного агента". Співачка не залишила таку "нагороду" поза увагою і відреагувала на неї новою піснею "про батьківщину".

Прем’єра хіта PODNHA відбулася 10 березня на youtube-каналі Земфіри. Варто зазначити, що лірик-відео до пісні починається з дисклеймера про іноагентство артистки.

Земфіра написала досить жорсткий трек, який своїм текстом виразно показує ставлення російської до свого народу. "Ми навчимо тебе с*ка батьківщину любити" — повторюється в пісні не просто так, адже ми чудово знаємо про долю росіян, які не підтримують політику Кремля.

Земфіра — PODNHA: текст пісні (оригінал)

мы научим тебя с*ка родину любить

целовать её ботинки и подошвы

мы научим тебя с*ка родину любить

настоящее грядущее и прошлое

мы научим тебя с*ка родину любить

даже если мы с тобой нигде не прошены

научись сука родину любить

заболевшую поредевшую по-хорошему

заболевшую поредевшую по-хорошему

мы научим тебя с*ка родину любить

уважать её безумие и старость

мы научим тебя с*ка родину любить

улетая в пропасть чувствовать радость

мы научим тебя с*ка родину любить

нам другой не дали нам и не хотелось

научись с*ка родину любить

а как пелось как пелось как пелось

но есть правда есть гордость есть смелость

мы научим тебя с*ка родину любить

ежедневно причащаться и молиться

мы научим тебя с*ка родину любить

улетевшую растерянную птицу

мы научим тебя с*ка родину любить

осуждение и мысли невозможны

научись с*ка родину любить

будет больно плохо будет сложно

больно плохо сложно

заболевшую поредевшую по-хорошему

онемевшую поседевшую по-хорошему

Земфіра — PODNHA: слухати онлайн

Увага! У відео є ненормативна лексика! 18+

Під відео з піснею користувачі дякують артистці за таку сильну, актуальну і дуже правдиву пісню: "Велична повага моєму улюбленому іноагенту. Правда все одно переможе", "До мурашок по тілу, як завжди. Це сувора правда про ситуацію в країні та відношення" верхів "до народу", "це не бруд, а чиста правда, на жаль, про наші дні та ставлення нашої батьківщини до людей".

Земфіра випустила нову пісню PODNHA — реакція мережі
Земфіра випустила нову пісню PODNHA — реакція мережі
Земфіра випустила нову пісню PODNHA — реакція мережі

Як повідомляв "Телеграф", Земфіра закликала "не стріляти" та показала руйнування українських міст. Хоча на момент початку вторгнення, 24 лютого, вона співала перед московською аудиторією і ніяк не коментувала напад. Пізніше стало відомо, що артистка виїхала з росії.

Теги:
#Земфіра #Пісня