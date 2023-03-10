Співачка жорстко пройшлася російською владою

Російська співачка Земфіра одна з тих артистів, хто відкрито виступає проти війни в Україні та не підтримує політику Кремля, за що вона була "відзначена" російською владою статусом "іноземного агента". Співачка не залишила таку "нагороду" поза увагою і відреагувала на неї новою піснею "про батьківщину".

Прем’єра хіта PODNHA відбулася 10 березня на youtube-каналі Земфіри. Варто зазначити, що лірик-відео до пісні починається з дисклеймера про іноагентство артистки.

Земфіра написала досить жорсткий трек, який своїм текстом виразно показує ставлення російської до свого народу. "Ми навчимо тебе с*ка батьківщину любити" — повторюється в пісні не просто так, адже ми чудово знаємо про долю росіян, які не підтримують політику Кремля.

Земфіра — PODNHA: текст пісні (оригінал)

мы научим тебя с*ка родину любить целовать её ботинки и подошвы мы научим тебя с*ка родину любить настоящее грядущее и прошлое мы научим тебя с*ка родину любить даже если мы с тобой нигде не прошены научись сука родину любить заболевшую поредевшую по-хорошему заболевшую поредевшую по-хорошему мы научим тебя с*ка родину любить уважать её безумие и старость мы научим тебя с*ка родину любить улетая в пропасть чувствовать радость мы научим тебя с*ка родину любить нам другой не дали нам и не хотелось научись с*ка родину любить а как пелось как пелось как пелось но есть правда есть гордость есть смелость мы научим тебя с*ка родину любить ежедневно причащаться и молиться мы научим тебя с*ка родину любить улетевшую растерянную птицу мы научим тебя с*ка родину любить осуждение и мысли невозможны научись с*ка родину любить будет больно плохо будет сложно больно плохо сложно заболевшую поредевшую по-хорошему онемевшую поседевшую по-хорошему

Земфіра — PODNHA: слухати онлайн

Увага! У відео є ненормативна лексика! 18+

Під відео з піснею користувачі дякують артистці за таку сильну, актуальну і дуже правдиву пісню: "Велична повага моєму улюбленому іноагенту. Правда все одно переможе", "До мурашок по тілу, як завжди. Це сувора правда про ситуацію в країні та відношення" верхів "до народу", "це не бруд, а чиста правда, на жаль, про наші дні та ставлення нашої батьківщини до людей".

Як повідомляв "Телеграф", Земфіра закликала "не стріляти" та показала руйнування українських міст. Хоча на момент початку вторгнення, 24 лютого, вона співала перед московською аудиторією і ніяк не коментувала напад. Пізніше стало відомо, що артистка виїхала з росії.