Певица жестко прошлась по российской власти

Российская певица Земфира одна из тех артистов, кто открыто выступает против войны в Украине и не поддерживает политику Кремля, за что она была "удостоена" российской властью статуса "иностранного агента". Певица не оставила такую "награду" без внимания, и отреагировала на нее новой песней "о родине".

Премьера хита "PODNHA" состоялась 10 марта на youtube-канале Земфиры. Стоит отметить, что лирик-видео к песне начинается с дисклеймера об иноагентстве артистки.

Земфира написала достаточно жесткий трек, который своим текстом отчетливо показывает отношение российской власти к своему народу. "Мы научим тебя с*ка родину любить" — повторяется в песне не просто так, ведь мы прекрасно знаем о судьбе россиян, которые не поддерживают политику Кремля.

Земфира — PODNHA: текст песни

мы научим тебя с*ка родину любить целовать её ботинки и подошвы мы научим тебя с*ка родину любить настоящее грядущее и прошлое мы научим тебя с*ка родину любить даже если мы с тобой нигде не прошены научись сука родину любить заболевшую поредевшую по-хорошему заболевшую поредевшую по-хорошему мы научим тебя с*ка родину любить уважать её безумие и старость мы научим тебя с*ка родину любить улетая в пропасть чувствовать радость мы научим тебя с*ка родину любить нам другой не дали нам и не хотелось научись с*ка родину любить а как пелось как пелось как пелось но есть правда есть гордость есть смелость мы научим тебя с*ка родину любить ежедневно причащаться и молиться мы научим тебя с*ка родину любить улетевшую растерянную птицу мы научим тебя с*ка родину любить осуждение и мысли невозможны научись с*ка родину любить будет больно плохо будет сложно больно плохо сложно заболевшую поредевшую по-хорошему онемевшую поседевшую по-хорошему

Земфира — PODNHA: слушать онлайн

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Под видео с песней пользователи благодарят артистку за столь сильную, актуальную и очень правдивую песню: "Огромное уважение моему любимому иноагенту. Правда всё равно победит", "До мурашек по телу, как обычно. Это суровая правда про ситуацию в стране и отношение "верхов" к народу", "это не грязь, а чистая правда, увы, о наших днях и отношении нашей родины к людям".

Как сообщал "Телеграф", Земфира призвала "не стрелять" и показала разрушения украинских городов. Хотя в момент начала вторжения, 24 февраля, она пела перед московской аудиторией и никак не комментировала нападение. Позже стало известно, что артистка выехала из рф.