Земфира выпустила унизительную песню о россии: "Мы научим тебя с*ка родину любить" (видео)
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Певица жестко прошлась по российской власти
Российская певица Земфира одна из тех артистов, кто открыто выступает против войны в Украине и не поддерживает политику Кремля, за что она была "удостоена" российской властью статуса "иностранного агента". Певица не оставила такую "награду" без внимания, и отреагировала на нее новой песней "о родине".
Премьера хита "PODNHA" состоялась 10 марта на youtube-канале Земфиры. Стоит отметить, что лирик-видео к песне начинается с дисклеймера об иноагентстве артистки.
Земфира написала достаточно жесткий трек, который своим текстом отчетливо показывает отношение российской власти к своему народу. "Мы научим тебя с*ка родину любить" — повторяется в песне не просто так, ведь мы прекрасно знаем о судьбе россиян, которые не поддерживают политику Кремля.
Земфира — PODNHA: текст песни
мы научим тебя с*ка родину любить
целовать её ботинки и подошвы
мы научим тебя с*ка родину любить
настоящее грядущее и прошлое
мы научим тебя с*ка родину любить
даже если мы с тобой нигде не прошены
научись сука родину любить
заболевшую поредевшую по-хорошему
заболевшую поредевшую по-хорошему
мы научим тебя с*ка родину любить
уважать её безумие и старость
мы научим тебя с*ка родину любить
улетая в пропасть чувствовать радость
мы научим тебя с*ка родину любить
нам другой не дали нам и не хотелось
научись с*ка родину любить
а как пелось как пелось как пелось
но есть правда есть гордость есть смелость
мы научим тебя с*ка родину любить
ежедневно причащаться и молиться
мы научим тебя с*ка родину любить
улетевшую растерянную птицу
мы научим тебя с*ка родину любить
осуждение и мысли невозможны
научись с*ка родину любить
будет больно плохо будет сложно
больно плохо сложно
заболевшую поредевшую по-хорошему
онемевшую поседевшую по-хорошему
Земфира — PODNHA: слушать онлайн
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика! 18+
Под видео с песней пользователи благодарят артистку за столь сильную, актуальную и очень правдивую песню: "Огромное уважение моему любимому иноагенту. Правда всё равно победит", "До мурашек по телу, как обычно. Это суровая правда про ситуацию в стране и отношение "верхов" к народу", "это не грязь, а чистая правда, увы, о наших днях и отношении нашей родины к людям".
Как сообщал "Телеграф", Земфира призвала "не стрелять" и показала разрушения украинских городов. Хотя в момент начала вторжения, 24 февраля, она пела перед московской аудиторией и никак не комментировала нападение. Позже стало известно, что артистка выехала из рф.