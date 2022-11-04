"Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину": Земфира на со сцены в Лондоне поддержала украинцев

Земфира вспомнила свои концерты в Украине

Российская певица Земфира, которая ранее выпустила песню о войне в Украине, на своём концерте на Лондоне осудила россию, развязавшую войну в нашей стране.

Видео с концерта опубликовал в своем Телеграм-канале журналист Роман Супер.

"Я хочу выразить поддержку Украине. Я понимаю, что я больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной", — сказала Земфира со сцены.

Однако при этом певица также отметила, что любит свою родную россию, которую она изъездила вдоль и поперек, и ей ее жаль.

"Но прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная и жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира. Нет войне", — сказала певица.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Анна Асти, которая родилась в Черкассах, в первые дни полномасштабного вторжения россии находилась в Украине. Певица вместе со своей семьей сидела в бомбоубежище под обстрелами, и несмотря на это все равно вернулась в россию, где продолжила строить карьеру.