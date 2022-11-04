"Прямо зараз моя країна знищує Україну": Земфіра на сцені в Лондоні підтримала українців

Земфіра згадала свої концерти в Україні

Російська співачка Земфіра, яка раніше випустила пісню про війну в Україні, на своєму концерті у Лондоні засудила росію, яка розв’язала війну в нашій країні.

Відео з концерту опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Роман Супер.

"Я хочу висловити підтримку Україні. Я розумію, що я більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам’ятаю ці концерти. Харків, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Звичайно, цього у мене ніхто не забере, це назавжди зі мною" ", — сказала Земфіра зі сцени.

Однак при цьому співачка також зазначила, що любить свою рідну росію, яку вона виїхала вздовж і впоперек, і їй її шкода.

"Але прямо зараз йде війна. Абсолютно безглузда і жорстока. І прямо зараз моя країна знищує Україну і саму себе. Дуже хочеться миру. Ні війні", — сказала співачка.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Анна Асті, яка народилася у Черкасах, у перші дні повномасштабного вторгнення росії перебувала в Україні. Співачка разом зі своєю родиною сиділа у бомбосховищі під обстрілами, і попри це все одно повернулася до росії, де продовжила будувати кар’єру.