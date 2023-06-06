"Им плевать на нашу страну": Свитолина и Ко нарвались на хейт в Украине

Дзюдоисты бойкотируют соревнования с россиянами и белорусами, а теннисисты спокойно играют с представителями стран-агрессоров

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва высказался касательно выступления украинских теннисисток на турнирах вместе с россиянами и белорусами. Дзюдоисты после указа Министерства молодежи и спорта Украины решили бойкотировать такие соревнования.

Соответствующий комментарий Дубровы доступен на Xsport. Он осудил украинских теннисисток, а также отметил, что их делами занимаются иностранцы, которым плевать на Украину. Виталий считает, что единственным вариантом остановить возвращение представителей стран-агрессоров в международный спорт является полный бойкот соревнований. Иначе возникают вопросы, почему украинские дзюдоисты и другие бойкотируют соревнования, а в это же время теннисисты без проблем играют с россиянами и белорусами.

"Я категорически осуждаю наших теннисисток. У большинства из них менеджеры иностранцы, и им плевать на нашу страну, их интересуют только деньги и рейтинги. Категорически осуждаю, потому что они не должны играть против россиянок и белорусок. Если поинтересоваться этой ситуацией немного глубже, чем я и сделал, все становится очевидным.

То, что говорят девушки в интервью, это не их слова, это слова их менеджеров, которые они их вкладывают в уши.

Еще раз подчеркиваю: мы не должны участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами, это единственный путь, чтобы предотвратить их участие в олимпийских играх. Даже если это будет жертвой наших видов спорта", – сказал Дуброва.

Отметим, на "Ролан Гаррос-2023" украинка Марта Костюк выбила из турнира сразу троих россиянок за день, а Элина Свитолина в одиночном разряде прошла сразу двух россиянок.