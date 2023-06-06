"Їм начхати на нашу країну": Світоліна та Ко нарвалися на хейт в Україні

Дзюдоїсти бойкотують змагання з росіянами та білорусами, а тенісисти спокійно грають із представниками країн-агресорів

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва висловився щодо виступу українських тенісисток на турнірах разом із росіянами та білорусами. Дзюдоїсти після указу Міністерства молоді та спорту України вирішили бойкотувати такі змагання.

Відповідний коментар Дуброви доступний на Xsport. Він засудив українських тенісисток, а також зазначив, що їхніми справами займаються іноземці, яким начхати на Україну. Віталій вважає, що єдиним варіантом зупинити повернення представників країн-агресорів до міжнародного спорту є повний бойкот змагань. Інакше постають питання, чому українські дзюдоїсти та інші бойкотують змагання, а водночас тенісисти без проблем грають із росіянами та білорусами.

"Я категорично засуджую наших тенісисток. В більшості з них менеджери іноземці, і їм начхати на нашу країну, їх цікавлять лише гроші та рейтинги. Категорично засуджую, вони не мають грати проти росіянок та білорусок. Якщо поцікавитись цією ситуацією трошки глибше, що я і зробив, все стає очевидно.

Те, що кажуть дівчата в інтерв’ю, то це не їх слова, це слова їх менеджерів, які вони їх вкладають у вуха.

Ще раз наголошую: ми не повинні брати участь в одних змаганнях з росіянами й білорусами, це єдиний шлях аби запобігти їх участі в олімпійських іграх. Навіть якщо це буде в жертву для наших видів спорту", – сказав Дуброва.

Зазначимо, на "Ролан Гаррос-2023" українка Марта Костюк вибила з турніру одразу трьох росіянок за день, а Еліна Світоліна в одиночному розряді пройшла одразу двох росіянок.