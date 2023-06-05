Перша ракетка Білорусі ще раз відмовилася давати прес-конференцію через страх перед українцями

Тенісистка продовжує боятися незручних питань

Краща білоруська тенісистка Аріна Соболенко знову не дала прес-конференцію на Відкритому чемпіонаті Франції "Ролан Гаррос" після попередньої відмови спілкуватися з журналістами через страх перед українцями.

Про це повідомляє Firstpost із посиланням на AFP. Таке рішення ухвалено атлеткою перед її поєдинком у чвертьфіналі турніру проти українки Еліни Світоліної.

Натомість друга ракетка світу поспілкувалася з журналістом Жіночої тенісної асоціації (WTA), де делікатне питання про сприяння Білорусі війні росії проти України обійшли стороною.

Соболенко обмежила свої коментарі словами про очікування від матчу проти Світоліної 6 червня, пообіцявши показати "свій найкращий теніс".

Нагадаємо, що білоруска провела таємну прес-конференцію лише для лояльних журналістів після перемоги над росіянкою Каміллою Рахімовою в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції-2023. Їй, схоже, не сподобалися питання української журналістки Дар'ї Мещерякової про те, чому вона підтримала диктатора своєї країни Олександра Лукашенка і не може прямо виступити проти агресії росії.

Пізніше Соболенко заявила, що поряд із українською журналісткою почувалася в небезпеці, а тому організатори турніру дали можливість "нейтральній" спортсменці провести прес-конференцію без питань про війну в Україні.

Раніше французькі вболівальники освистали Марту Костюк, яка відмовилася потиснути руку білорусці. Українка зізналася, що ніколи не тиснутиме їй руку.