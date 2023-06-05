Первая ракетка Беларуси еще раз отказалась давать пресс-конференцию из-за страха перед украинцами

Теннисистка продолжает бояться неудобных вопросов

Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко снова не дала пресс-конференцию на Открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос" после предыдущего отказа общаться с журналистами из-за страха перед украинцами.

Об этом сообщает Firstpost со ссылкой на AFP. Такое решение принято атлеткой перед ее поединком в четвертьфинале турнира против украинки Элины Свитолиной.

Вместо этого вторая ракетка мира пообщалась с журналистом Женской теннисной ассоциации (WTA), где деликатный вопрос о содействии Беларуси войне россии против Украины был обойден стороной.

Соболенко ограничила свои комментарии словами об ожиданий от матча против Свитолиной 6 июня, пообещав показать "свой лучший теннис".

Напомним, что белоруска провела тайную пресс-конференцию только для лояльных журналистов после победы над россиянкой Камиллой Рахимовой в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2023. Ей, похоже, не понравились вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о том, почему она поддержала диктатора своей страны александра лукашенко и не может прямо выступить против агрессии россии.

Позже Соболенко заявила, что рядом с украинской журналисткой чувствовала себя в опасности, а потому организаторы турнира дали возможность "нейтральной" спортсменке провести пресс-конференцию без вопросов о войне в Украине.

Ранее французский болельщики освистали Марту Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске. Украинка призналась, что никогда не будет пожимать ей руку.