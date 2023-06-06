Співробітники "Ролан Гаррос" забрали у фанатки прапор України та розрізали його на дві частини (фото)

Вболівальниця прийшла підтримати Еліну Світоліну

Перед матчем української тенісистки Еліни Світолиної проти білоруськи Аріни Соболенко організатори Відкритого чемпіонату Франції розрізали національний прапор української глядачки на дві частини, бо він був "надто великий".

Про це повідомляє Reuters. Як переказує медіа, Ганна, яка відмовилася назвати своє прізвище, спокійно чекала, коли її прапор забрав працівник персоналу "Ролан Гаррос" біля входу та повернув його їй вже у двох екземплярах.

"Тут, у Французькій федерації тенісу, ми не маємо нічого проти українського прапора. Навпаки, ми б зробили те саме з будь-яким іншим прапором", — сказав їй співробітник першості.

За словами української вболівальниці, вона прийшла підтримати співвітчизницю Еліну Світоліну, тоді як в її руках був прапор, який вона всюди брала з собою на стадіони, зокрема, на Євро-2016.

"Тепер у мене два прапори", — додала вона з посмішкою.

Нагадаємо, що Світоліна програла Соболенко, яка після матчу спровокувала українку, коли підійшла до сітки в очікуванні рукостискання, але та її проігнорувала і потиснула руку лише судді на вежі.

Раніше білоруській тенісистці не сподобалися питання української журналістки Дар'ї Мещерякової про те, чому вона підтримала диктатора своєї країни олександра лукашенка і не може прямо виступити проти агресії росії. Пізніше Соболенко заявила, що поряд із українською журналісткою почувалася в небезпеці, а тому організатори турніру дали можливість "нейтральній" спортсменці провести пресконференцію без питань про війну в Україні.

Перед цим французькі вболівальники освистали Марту Костюк, яка відмовилася потиснути руку білорусці. Українка зізналася, що ніколи не тиснутиме їй руку.