Білоруська тенісистка спровокувала свист на адресу Світоліної після матчу на "Ролан Гаррос" (відео)

Атлетка з країни-агресора відзначилася новою ганьбою

Українська тенісистка Еліна Світоліна в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції "Ролан Гаррос" програла білорусці Аріні Соболенко, яка перед цим матчем вдруге на турнірі не дала прес-конференцію через страх перед українцями.

Про це повідомляє "Телеграф". У впертому поєдинку, який тривав одну годину та 38 хвилин, українка в кожному з сетів взяла по чотири гейми — 4:6, 4:6.

Як повідомляє БТУ, після матчу Соболенко спровокувала Світоліну, коли підійшла до сітки в очікуванні рукостискання, але та її проігнорувала і потиснула руку лише судді на вежі. Українка висловила подив, цитує їй сайт, чому білоруска чекала на неї біля сітки, адже вона досить чітко висловила свою позицію про небажання тиснути руки атлеткам із країн-агресорів.

"Чи загострила вона цим ситуацію на трибунах? На жаль, думаю, що так", — переконана Світоліна.

Раніше білоруска провела таємну прес-конференцію лише для лояльних журналістів після перемоги над росіянкою Каміллою Рахімовою в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції-2023.

Їй, схоже, не сподобалися питання української журналістки Дарії Мещерякової про те, чому вона підтримала диктатора своєї країни олександра лукашенка і не може прямо виступити проти агресії росії. Пізніше Соболенко заявила, що поряд із українською журналісткою почувалася в небезпеці, а тому організатори турніру дали можливість "нейтральній" спортсменці провести прес-конференцію без питань про війну в Україні.

Раніше французькі вболівальники освистали Марту Костюк, яка відмовилася потиснути руку білорусці. Українка зізналася, що ніколи не тиснутиме їй руку.