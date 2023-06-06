Белорусская теннисистка спровоцировала свист в адрес Свитолиной после матча на "Ролан Гаррос" (видео)

Атлетка из страны-агрессора отметилась новым позором

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" проиграла белоруске Арине Соболенко, которая перед этим матчем во второй раз на турнире не дала пресс-конференцию из-за страха перед украинцами.

Об этом сообщает "Телеграф". В упорном поединке, который длился один час и 38 минут, украинка в каждом из сетов взяла по четыре гейма — 4:6, 4:6.

Как сообщает БТУ, после матча Соболенко спровоцировала Свитолину, когда подошла к сетке в ожидании рукопожатия, но та ее проигнорировала и пожала руку лишь судье на вышке. Украинка выразила недоумение, цитирует ей сайт, почему белоруска ждала ее у сетки, ведь она достаточно четко выразила свою позицию о нежелании пожимать руки атлеткам из стран-агрессоров.

"Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да", — убеждена Свитолина.

Ранее белоруска провела тайную пресс-конференцию только для лояльных журналистов после победы над россиянкой Камиллой Рахимовой в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2023.

Ей, похоже, не понравились вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о том, почему она поддержала диктатора своей страны александра лукашенко и не может прямо выступить против агрессии россии. Позже Соболенко заявила, что рядом с украинской журналисткой чувствовала себя в опасности, а потому организаторы турнира дали возможность "нейтральной" спортсменке провести пресс-конференцию без вопросов о войне в Украине.

Ранее французский болельщики освистали Марту Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске. Украинка призналась, что никогда не будет пожимать ей руку.