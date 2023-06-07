Правила одні для всіх: у Франції пояснили, чому порізали прапор України

Організатори Турніру Великого Шлему (ТВШ) у Парижі поглумилися над прапором України

Перед матчем 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції-2023 Еліна Світоліна — Аріна Соболенко співробітники Французької федерації тенісу (FFT) поглумилися над прапором України, розрізавши його на дві частини.

Працівниця FFT пояснила інцидент правилами турніру, згідно з якими полотнище було надто великого розміру. Про це повідомляє Reuters.

Українську вболівальницю Анну не пустили на трибуни "Ролан Гаррос" через надто великий прапор України. Довжина прапора перевищувала метр – максимальний розмір, дозволений на турнірі. Співробітники FFT порізали синьо-жовте полотнище на дві частини, щоб дотриматися регламенту. Таким чином, українці, яка мешкає у Франції, повернули два прапори… Примітним є те, що цей прапор побував на матчах головної команди країни на Євро-2016 у Франції, і тоді французів не бентежила довжина українського стяга.

"Тут, у FFT ми нічого не маємо проти українського прапора. Навпаки, ми вчинили б так само з будь-яким іншим прапором", — заявила представниця Французької федерації тенісу.

Нагадаємо, Світоліна не зуміла пройти Соболенко на "Ролан Гаррос". Після гри українка звинуватила "нейтральну" спортсменку з Білорусі у провокації, а Аріна у відповідь відхрестилася від олександра лукашенка.