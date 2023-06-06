Білоруська тенісистка відхрестилася від лукашенка, але не побачила залучення своєї країни до "конфлікту"

Атлетка з країни-агресора наважилася відповісти на незручні питання

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко після двох відмов давати прес-конференцію через страх перед українцями, відхрестилася від диктатора своєї країни олександра лукашенка, на підтримку якого в 2020 році підписала листа.

Про це в Twitter повідомляє The Tennis Letter. На пресконференції вона дала зрозуміти журналістам, що насправді це просте для неї питання.

"Ніби це складне питання, я не підтримую війну, тобто не підтримую олександра лукашенка просто зараз", — зізналася Соболенко.

Також або через незнання, або через бажання збрехати тенісистка заявила, що "в Білорусі, Україні та росії нічого поганого не відбувалося", коли вона грала на батьківщині в матчах Кубку Федерації та разом із партнерками по команді фотографувалася з лукашенком, хоча диктаторський режим у Білорусі існує ще з 1990-х років, а війна рф проти України триває вже 9 років.

"Я вже багато разів говорила, що не підтримую війну. Я не хочу, щоб моя країна була залучена до конфлікту", — зазначила Соболенко, ніби не знаючи, що Білорусь уже залучена до війни росії проти України, коли, зокрема, стала плацдармом для наступу на Київ 24 лютого 2022 року.

Раніше білоруській тенісистці не сподобалися питання української журналістки Дар'ї Мещерякової про те, чому вона підтримала диктатора своєї країни олександра лукашенка і не може прямо виступити проти агресії росії. Пізніше Соболенко заявила, що поряд із українською журналісткою почувалася в небезпеці, а тому організатори турніру дали можливість "нейтральній" спортсменці провести пресконференцію без питань про війну в Україні.

У чвертьфіналі "Ролан Гаррос" Еліна Світоліна програла Соболенко, яка після матчу влаштувала провокацію проти українки, підійшовши до сітки в очікуванні рукостискання, але та її проігнорувала і потиснула руку лише судді на вежі, після чого на адресу Світоліної пролунав свист.