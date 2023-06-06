"Не збираюся продавати свою країну": Світоліна поставила на місце своїх хейтерів на "Ролан Гаррос"

Атлетка заявила, що не збирається всім подобатися

Українська тенісистка Еліна Світоліна відзначилася сильною відповіддю на свист на її адресу після того, як вона не потиснула руку білорусці Аріні Соболенко.

Українку, яка програла матч, в Twitter процитував The Tennis Letter. За її словами, вона не звертає на особливої уваги на такі дії трибун.

Тенісистка зазначила, не збирається всім подобатися, і в неї своя позиція, якої вона дотримується.

"Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей", — наголосила Світоліна.

Нагадаємо, що після матчу Соболенко спровокувала українку, коли підійшла до сітки в очікуванні рукостискання, але та її проігнорувала і потиснула руку лише судді на вежі, після чого й пролунав свист.

Раніше білоруській тенісистці не сподобалися питання української журналістки Дар'ї Мещерякової про те, чому вона підтримала диктатора своєї країни олександра лукашенка і не може прямо виступити проти агресії росії. Пізніше Соболенко заявила, що поряд з українською журналісткою почувалася в небезпеці, а тому організатори турніру дали можливість "нейтральній" спортсменці провести пресконференцію без питань про війну в Україні.

Перед цим французькі вболівальники освистали Марту Костюк, яка відмовилася потиснути руку білорусці. Українка зізналася, що ніколи не тиснутиме їй руку.