Одна з кращих тенісисток росії відмовилася від рф і змінила громадянство

Спортсменка останніх п’ять років прожила у Франції

Одна з провідних російських тенісисток Варвара Грачова, яка навесні програла у фіналі американського турніру українці Марті Костюк, вирішила не виступати за свою країну і набула французьке громадянство.

Про це повідомляє L’Equipe. За інформацією видання, шоста ракетка рф отримала від французької влади документ, який підтверджує, що вона дійсно отримала громадянство.

Зазначається, що 41-ша ракетка світу прожила у Франції останніх п’ять років і отримала листа від Французької федерації тенісу після того, як подала відповідну заяву 5 березня.

На практиці Грачова стане повноцінною француженкою після отримання паспорта цієї країни, чого ще може чекати кілька тижнів чи навіть місяців.

Тільки коли тенісистка отримає документ на руки, вона зможе взяти участь у турнірі WTA як представниця Франції.

Раніше російська віцечемпіонка Олімпіади з академічного веслування Анна Пракатень після зміни громадянства стала виступати за збірну Узбекистану.

Пізніше чемпіонка Європи з плавання Анастасія Кирпичникова відмовилася виступати за рф і зважилася отримати громадянство Франції.