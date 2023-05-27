"Онотолє Тимощеску": зрадник України Тимощук вирішив змінити громадянство (відео)

Якщо інформація підтвердиться, Тимощук втратить громадянство України

Колишній гравець збірної України, тренер російського "Зеніту" Анатолій Тимощук отримав громадянство Румунії. Раніше він зібрався судитися з Україною.

Про це повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital" із посиланням на інформацію ТСН у марафоні "Єдині новини". Ексфутболіст зумів провернути цю операцію за допомогою бабусі, яка нібито народилася у Чернівцях, коли місто було у складі королівства Румунії.

Проте, за інформацією журналістів, які поспілкувалися з колишньою дружиною Тимощука та його сусідами, тренер "Зеніту" не має жодної бабусі-румунки. Повідомляється, що Анатолій міг підробити ці документи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука. Крім того, Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила рекордсмена збірної України за кількістю матчів (144) усіх титулів та заборонила йому займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України довічно.

Раніше повідомлялося, що Тимощук міг бути пов’язаний із ФСБ рф. У березні 2022 року Анатолій потрапив у ДТП дорогою на роботу.