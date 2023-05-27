"Онотолий Тимощеску": предатель Украины Тимощук решил сменить гражданство (видео)

Если информация подтвердится, Тимощук лишится гражданства Украины

Бывший игрок сборной Украины, тренер российского "Зенита" Анатолий Тимощук получил гражданство Румынии. Ранее он собрался судиться против Украины.

Об этом сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital" со ссылкой на информацию ТСН в марафоне "Единые новости". Экс-футболист сумел провернуть данную операцию с помощью бабушки, которая якобы родилась в Черновцах, когда город был в составе королевства Румынии.

Однако, по информации журналистов, которые пообщались с бывшей женой Тимощука и его соседями, у тренера "Зенита" нет никакой бабушки-румынки. Сообщается, что Анатолий мог подделать данные документы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила рекордсмена сборной Украины по количеству матчей (144) всех титулов и запретила ему заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Ранее сообщалось, что Тимощук мог быть связан с ФСБ рф. В марте 2022 года Анатолий попал в аварию по дороге на работу.