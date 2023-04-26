Ще одна чемпіонка з рф вирішила змінити громадянство після відмови виступати за росію

Збірна країни-агресора зазнала нової втрати

Чемпіонка Європи з плавання Анастасія Кирпичникова відмовилася виступати за рф і зважилася на зміну громадянства. Днями стало відомо, що російська віце-чемпіонка Олімпіади з академічного веслування Ганна Пракатень стала виступати за збірну Узбекистану.

У коментарі Матч ТВ плавчиха заявила, що у свій час сподівалася на допуск росіян до змагань, але старти один за одним проходили без них. За словами атлетки, їй стало дуже важко. Тепер вона має намір виступати за збірну Франції.

"Я дуже часто плакала, мотивації у мене жодної не було. Прийняла рішення: треба щось міняти, адже невідомо, як довго все це буде", — зізналася Кирпичникова.

Пловчиху називають однією з кращих у своїй дисципліні, тому можна стверджувати, що збірна країни-агресора зазнала серйозної втрати.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допустити атлетів з рф та Білорусі до міжнародних стартів під нейтральним статусом у разі виконання ними певних умов.

Раніше російська чемпіонка змінила громадянство. При цьому вона закликала диктатора рф путіна зупинити війну.

Повідомлялося, що російський спорт розпочав міграцію до Азії з Європи. Заради міжнародних турнірів рф проситься до Азії, де проти неї поки немає санкцій.