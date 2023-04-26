Укр

Еще одна чемпионка из рф решила сменить гражданство после отказа выступать за россию

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кирпичникова планирует выступать за сборную Франции Новость обновлена 26 апреля 2023, 00:12
Кирпичникова планирует выступать за сборную Франции. Фото instagram.com/nasta.kirpichnikova

Сборная страны-агрессора понесла новую потерю

Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова отказалась выступать за рф и решилась на смену гражданства. На днях стало известно, что российская вице-чемпионка Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень стала выступать за сборную Узбекистана.

В комментарии Матч ТВ пловчиха заявила, что одно время надеялась на допуск россиян к соревнованиям, но старты один за другим проходили без них. По словам атлетки, ей стало очень тяжело. Теперь она собирается выступать за сборную Франции.

"Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение: надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго все это будет", — призналась Кирпичникова.

Пловчиху называют одной из лучших в своей дисциплине, поэтому можно утверждать, что сборная страны-агрессора понесла серьезную потерю.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить атлетов из рф и Беларуси к международным стартам под нейтральным статусом в случае выполнения ими определенных условий.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство. При этом она призывала диктатора рф путина остановить войну.

Сообщалось, что российский спорт начал миграцию в Азию из Европы. Ради международных турниров рф просится в Азию, где против не пока нет санкций.

Теги:
#Россия #Плавание #Гражданство #Смена гражданства