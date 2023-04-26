Еще одна чемпионка из рф решила сменить гражданство после отказа выступать за россию

Сборная страны-агрессора понесла новую потерю

Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова отказалась выступать за рф и решилась на смену гражданства. На днях стало известно, что российская вице-чемпионка Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень стала выступать за сборную Узбекистана.

В комментарии Матч ТВ пловчиха заявила, что одно время надеялась на допуск россиян к соревнованиям, но старты один за другим проходили без них. По словам атлетки, ей стало очень тяжело. Теперь она собирается выступать за сборную Франции.

"Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение: надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго все это будет", — призналась Кирпичникова.

Пловчиху называют одной из лучших в своей дисциплине, поэтому можно утверждать, что сборная страны-агрессора понесла серьезную потерю.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить атлетов из рф и Беларуси к международным стартам под нейтральным статусом в случае выполнения ими определенных условий.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство. При этом она призывала диктатора рф путина остановить войну.

Сообщалось, что российский спорт начал миграцию в Азию из Европы. Ради международных турниров рф просится в Азию, где против не пока нет санкций.