Одна из топ-теннисисток россии отказалась от рф и сменила гражданство

Спортсменка последних пять лет прожила во Франции

Одна из ведущих российских теннисисток Варвара Грачева, которая весной проиграла в финале американского турнира украинке Марте Костюк, решила не выступать за свою страну и получил французского гражданство.

Об этом сообщает L’Equipe. По информации издания, шестая ракетка рф получила от французских властей документ, подтверждающий, что она действительно получила гражданство.

Отмечается, что 41-я ракетка мира прожила во Франции пять лет и получила письмо от Французской федерации тенниса после того, как подала соответствующее заявление 5 марта.

На практике Грачева станет полноценной француженкой после получения паспорта этой страны, что может занять еще несколько недель или даже месяцев.

Только когда теннисистка получит документ на руки, она сможет принять участие в турнире WTA как представительница Франции.

Ранее российская вице-чемпионка Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень после смены гражданства стала выступать за сборную Узбекистана.

Позже чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова отказалась выступать за рф и решилась получить гражданство Франции.