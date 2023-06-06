Белорусская теннисистка открестилась от лукашенко, но не увидела вовлеченности своей страны в "конфликт"

Атлетка из страны-агрессора решилась ответить на неудобные вопросы

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после двух отказов давать пресс-конференцию из-за страха перед украинцами, открестилась от диктатора своей страны александра лукашенко, в поддержку которого в 2020 году подписала письмо.

Об этом в Twitter сообщает The Tennis Letter. На пресс-конференции она дала понять журналистам, что на самом деле это простой для нее вопрос.

"Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас", — призналась Соболенко.

Также либо из-за незнания, либо из-за желания соврать теннисистка заявила, что "в Беларуси, Украине и россии ничего плохого не происходило", когда она играла на родине в матчах Кубке Федерации и вместе с партнершами по команде фотографировалась с лукашенко, хотя диктаторский режим в Беларуси существует еще с 1990-х годов, а война рф против Украины продолжается уже 9 лет.

"Я уже много раз говорила, что не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в конфликт", — отметила Соболенко, как будто не зная, что Беларусь уже вовлечена в войну россии против Украины, когда, в частности, стала плацдармом для наступления на Киев 24 февраля 2022 года.

Ранее белорусской теннисистке не понравились вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о том, почему она поддержала диктатора своей страны александра лукашенко и не может прямо выступить против агрессии россии. Позже Соболенко заявила, что рядом с украинской журналисткой чувствовала себя в опасности, а потому организаторы турнира дали возможность "нейтральной" спортсменке провести пресс-конференцию без вопросов о войне в Украине.

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Элина Свитолина проиграла Соболенко, которая после матча устроила провокацию против украинки, подойдя к сетке в ожидании рукопожатия, но та ее проигнорировала и пожала руку лишь судье на вышке, после чего в адрес Свитолиной прозвучал свист.