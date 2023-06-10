"Спочатку вони забрали мій дім, а тепер зруйнували його": українська тенісистка емоційно відреагувала на варварство окупантів

Спортсменка народилася у Новій Каховці

Відома українська тенісистка Ангеліна Калініна (№26 WTA) відреагувала на підрив росіянами Каховської ГЕС, внаслідок чого постраждав будинок, де вона робила перші кроки в тенісі.

Зворушливий пост тенісистки з’явився на її сторінці в Instagram. Ангеліна прикріпила до нього свої дитячі фото. Спортсменка розповіла, що російські окупанти спочатку захопили її рідне місто, а згодом зруйнували його.

"Один літній день у бабусі в Новій Каховці.

Щоранку я прокидалася о 6-й, щоб о 7-й ранку йти на тренування. Каша, яку я ненавиділа, але бабусі не відмовиш, адже це не просто каша, це сніданок чемпіона. Вдень час для себе, а ввечері о 16 – друге тренування.

І, звісно, моя улюблена стіна. Моє тенісне дитинство проходило прямо біля неї, щодня наприкінці тренувань я набирала три, а іноді й чотиризначні числа, це був "бонус" та вишенька на торті. Вона була моєю непереможною суперницею, яка бачила і сльози, і щастя (не знаю, як вона мене витримала).

Ця стіна та корти – моє щасливе дитинство, початок мого шляху.

А 6 червня все пішло під воду. Спочатку вони забрали мій будинок, а тепер його ще й зруйнували.

Але ми все одно переможемо, як я свого часу перемогла цю стіну.

Навіть якщо нам доведеться вдарити їх тисячі разів", – написала Калініна.

Ангеліна Калініна відреагувала на варварство росіян у Новій Каховці

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