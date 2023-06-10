Вода пішла з половини територій: влада про ситуацію із затопленням Херсонської області

Вода почала йти з Херсонської області увечері на п’ятий день після підриву Каховської ГЕС

Ситуація в Херсонській області на п’ятий день після підриву Каховської ГЕС почала потроху покращуватися. Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Досі затопленими залишаються 32 населені пункти.

Так, станом на вечір 10 червня, середній рівень підтоплення, в зрівнянні з ранком того ж дня, зменшився на 27 см і становить 4,45 метрів. Площа затоплених територій зменшилась майже вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львова та Ольгівки Бериславського району Херсонської області. Досі підтопленими залишаються 32 населені пункти на правому березі. Під водою опинилися 3784 житлові будинки.

Незважаючи на ті біди, які росіяни вже завдали українцям, на Херсонщині під обстріл окупантів потрапили два волонтери. Але рятувальні роботи продовжуються, наголосив голова Херсонської ОВА.

"На даний момент із небезпечних населених пунктів евакуювали 2699 осіб, серед яких 178 дітей та 67 малорухливих громадян", - розповів Олександр Прокудін.

Щодо тимчасово окупованих територій, то ситуація залишається критичною. На сьогоднішній день там затоплено 14 населених пунктів і евакуацію окупанти не проводять.

"росія чинить за століттями відпрацьованому сценарієм знищення українців. Хочу подякувати кожному, хто відгукнувся на клич допомоги Херсонської області — ваш внесок безцінний", — резюмував голова Херсонської ОВА.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на що перетворилося Каховське водосховище після підриву ГЕС. Вода відступила на десятки кілометрів, оголивши дно та позбавивши життя сотні представників флори та фауни.