Україна отримала гуманітарну допомогу та пальне від Азербайджану для постраждалих від катастрофи на Каховській ГЕС

Азербайджан передав Україні велику партію гуманітарної допомоги, включаючи пальне для рятівників

Україні було надано гуманітарну допомогу та пальне за розпорядженням Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва. До гуманітарного вантажу входять колекторний трубопровід для перекачки стічних вод, підводні насоси, мотопомпи, гумові човни, захисні костюми, рятувальні жилети, літній та зимовий одяг.

Компанія SOCAR надала пальне рятівникам ДСНС України

Компанія SOCAR надала пальне українським рятівникам на Одещині

Сьогодні в рамках допомоги від Азербайджану компанія SOCAR надала 20 тонн пального ДСНС України в Одеській області.

Екіпажі ДСНС Одещини отримали від SOCAR 20 тонн пального

АЗК SOCAR готові надати місця для відпочинку та безкоштовно нагодувати постраждалих

Також у перші години після техногенної катастрофи на Каховській ГЕС в рамках гуманітарної місії компанія SOCAR надала Благодійній організації "Я допоможу" та Благодійному фонду "Япомога" більше тисячі літрів дизелю та газу для порятунку людей і тварин. АЗК SOCAR, що розміщені на евакуаційному шляху, готові надати місця для відпочинку та безкоштовно нагодувати постраждалих.