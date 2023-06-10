Укр

Украина получила гуманитарную помощь и горючее от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Компания SOCAR предоставила горючее ГСЧС Украины в Одесской области Новость обновлена 10 июня 2023, 18:17
Компания SOCAR предоставила горючее ГСЧС Украины в Одесской области

Азербайджан передал Украине крупную партию гуманитарной помощи, включая горючее для спасателей ГСЧС

Украине была оказана гуманитарная помощь и горючее по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В гуманитарный груз входят коллекторный трубопровод для перекачки сточных вод, подводные насосы, мотопомпы, резиновые лодки, защитные костюмы, спасательные жилеты, летняя и зимняя одежда.

Компания SOCAR предоставила горючее спасателям ГСЧС Украины
Компания SOCAR предоставила горючее украинским спасателям в Одесской области

Сегодня в рамках помощи от Азербайджана компания SOCAR предоставила 20 тонн горючего ГСЧС Украины в Одесской области.

Экипажи ГСЧС Одесщины получили от SOCAR 20 тонн горючего
АЗК SOCAR готовы предоставить места для отдыха и бесплатно накормить пострадавших

Также в первые часы после техногенной катастрофы на Каховской ГЭС в рамках гуманитарной миссии компания SOCAR предоставила Благотворительной организации "Я допоможу" и Благотворительному фонду "Япомога" более тысячи литров дизеля и газа для спасения людей и животных. АЗК SOCAR, расположенные на эвакуационном пути, готовы предоставить места отдыха и бесплатно накормить пострадавших.

Экипажи ГСЧС Одесщины получили от SOCAR 20 тонн горючего
Теги:
#Азербайджан #Гуманитарная помощь #Горючее #SOCAR #Каховская ГЭС