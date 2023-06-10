"Течія збивала з ніг": біженці з Херсона розповіли про день підриву Каховської ГЕС

Жінка з дитиною сподівалася того ж вечора повернутися додому, але їхній будинок зруйнований, а всі речі потонули

Підрив на Каховській ГЕС стався рано-вранці 6 червня. Мешканці погодинно пам’ятають той страшний день, бо за лічені хвилини мали вмістити все найважливіше в одну чи дві сумки та рятуватися від затоплення.

В інтерв’ю "Телеграфу" одна із мешканок Херсона на ім’я Тетяна розповіла подробиці того дня. Спершу вона думала, що разом із сином Антоном повернеться додому вже надвечір і ніяк не могла уявити, що наслідки будуть настільки серйозними.

"О пів на сьому мені подзвонили в паніці сусіди. Я схопилася і почала одразу читати новини. Була така інформація, що близько години дня вода підніметься до максимального рівня. О першій годині мій двір ще був сухий. Я подумала, ну, може нас це лихо все ж таки мине, може, вода пішла десь руслом річки. Але потім вода потихеньку почала прибувати і з другої по третю годину дня піднялася до рівня вікон у будинку, а потім почала переливатися вже через вікна до самої хати", — розповідає мешканка Херсона.

Далі вода прибувала все швидше, кожні 15 хвилин рівень води зростав на 20-30 см. Затопленими виявилися дитячі іграшки, побутові речі, меблі та інші речі у будинку. При цьому зберігалася сильна течія, яка збивала з ніг і близько 15:00 пара зрозуміла, що залишатися вдома далі просто небезпечно. Тетяна подзвонила волонтерам, абияк вигрібла із сином по воді на висоту і чекала на евакуацію. Жінка сподівалася, що вода швидко піде і вже надвечір вони зможуть повернутися додому, але виявилося все інакше.

"Збиралася квапливо. Думала, що надвечір все вже буде нормально і ми повернемося додому. Тому кинула в сумку кілька футболок, шорт і все. Тепер за це дорікаю собі", — розповідає мешканка Херсона.

Наразі жінку із сином поселили в пансіонаті на Одещині. Але навіть після того, як вода зійде, вони не зможуть повернутися додому, оскільки він був зроблений із саману (суміші глини та соломи) і сильно зруйнувався. Допомогти сім’ї можна за цими реквізитами: 5375 4114 0884 3675 Тетяна Куткіна.

Детальніше про історію Тетяни та її сина Антона читайте у матеріалі "Окупанти нас не добомбили, так затопили": історія евакуації з Херсона родини із "сонячною" дитиною"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ООН відмовилися називати підрив Каховської ГЕС військовим злочином і заявили, що обставини події залишаються неясними поки що. Михайло Подоляк різко висловився у відповідь.