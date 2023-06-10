"Течение сбивало с ног": беженцы из Херсона рассказали о дне подрыва Каховской ГЭС

Женщина с ребенком надеялась в тот же вечер вернуться домой, но их дом разрушен, а все вещи утонули

Подрыв на Каховской ГЭС произошел рано утром 6 июня. Жители почасово помнят тот страшный день, так как в считанные минуты должны были уместить все самое важное в одну или две сумки и спасаться от затопления.

В интервью "Телеграфу" одна из жительниц Херсона по имени Татьяна рассказала подробности того дня. Сперва она думала, что вместе с сыном Антоном вернется домой уже к вечеру и никак не могла представить, что последствия будут настолько серьезными.

"В полседьмого мне позвонили в панике соседи. Я вскочила и стала сразу читать новости. Была такая информация, что около часу дня вода поднимется до максимального уровня. В час мой двор еще был сухой. Я подумала, ну, может нас эта беда все же минует, может, вода пошла где-то по руслу реки. Но потом вода потихоньку начала прибывать и со второго по третий час дня поднялась до уровня окон в доме, а потом начала переливаться уже через окна в сам дом", — рассказывает жительница Херсона.

Дальше вода пребывала все быстрее, каждые 15 минут уровень воды рос на 20-30 см. Затопленными оказались детские игрушки, бытовые вещи, мебель и другие вещи в доме. При этом сохранялось сильное течение, которое сбивало с ног и около 15:00 пара поняла, что оставаться дома дальше попросту небезопасно. Татьяна позвонила волонтерам, кое-как выгребла с сыном по воде на высоту и ждала эвакуации. Женщина надеялась, что вода быстро уйдет и уже к вечеру они смогут вернуться домой, но оказалось все иначе.

"Собиралась торопливо. Думала, что к вечеру все уже будет нормально и мы вернемся домой. Поэтому бросила в сумку несколько футболок, шорт и все. Теперь за это себя упрекаю", — рассказывает жительница Херсона.

Сейчас женщину с сыном поселили в пансионате в Одесской области. Но даже после того, как вода сойдет, они не смогут вернуться домой, так как он был сделан из самана (смеси глины и соломы) и сильно разрушился. Помочь семье можно по этим реквизитам: 5375 4114 0884 3675 Татьяна Куткина.

Подробнее об истории Татьяны и ее сына Антона читайте в материале "Оккупанты нас не добомбили, так затопили": история эвакуации из Херсона семьи с "солнечным" ребенком"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ООН отказались называть подрыв Каховской ГЭС военным преступлением и заявили, что обстоятельства произошедшего остаются неясными пока что. Михаил Подоляк резко высказался в ответ.