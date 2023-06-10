"Оккупанты нас не добомбили, так затопили": история эвакуации из Херсона семьи с "солнечным" ребенком

О доме семье напоминает лишь дымовая труба, которая торчит из-под воды.

После подрыва плотины Каховской ГЭС весь мир облетели невероятно трагические фотографии затопленного юга Украины : "большая" вода, упирающаяся в горизонт, и густое кружево островков – крыш затопленных домов. Каждый такой островок – чья-то судьба, изувеченная войной.

О личной семейной трагедии на фоне масштабной техногенной катастрофы жительница Херсона Татьяна Куткина, которая с сыном и одной лишь дорожной сумкой вынуждена была спешно покинуть свой дом, рассказала "Телеграфу".

Сын Татьяны Куткиной 14-летний Антон – "солнечный" ребенок, то есть с синдромом Дауна. До начала широкомасштабного вторжения парень вел насыщенную жизнь обычного подростка: занимался каратэ, танцами, играл в местном театральном кружке, участвовал в творческих фестивалях по всей Украине.

С началом великой войны Татьяна и Антон вынуждены были практически закрыться в собственном доме, ведь Херсон был оккупирован. Эти восемь месяцев жизни под контролем военных рф, Татьяна называет психологической пыткой.

"Физически нас не трогали, но психологически это было очень тяжело. Приходили домой российские патрули, проверяли телефоны и паспорта. Из-за этого телефоны приходилось постоянно "вычищать" и удалять любую информацию. За водой и продуктами ходить было страшно: город был забит чеченцами, бурятами, техникой с "зетками". Не приведи господи, этим воинам не понравится как ты на них смотришь, какая-то надпись на куртке не такая, то могли забрать на подвал "на разговор". А еще и соседи... Были такие, что ожидали "асвабадетелей". Бегали оформлять российские документы, чтобы получить эти жалкие 10 тысяч рублей, за добровольное оформление паспорта. В школу ребенка отдал — также от 6 до 10 тысяч рублей платили. Сделал ребенку российские документы — 10 тысяч. "Сдал" своего соседа — 10 тысяч. Поэтому по улицам ходили все молча, оглядываясь", — вспоминает Татьяна.

После освобождения Херсона семья выдохнула с облегчением, даже несмотря на то, что оккупанты продолжали "кошмарить" город артиллерийскими обстрелами.

Татьяна признается, что о минировании плотины Каховской ГЭС горожане, конечно же знали, но не верили, что подрыв может произойти.

"Плотина была заминирована еще в начале широкомасштабного вторжения. Но информационный фон был такой, что если россияне все же решатся взорвать плотину, то пострадает больше именно левый берег Днепра, то есть оккупанты сами же себе и навредят. Тем более, они же рвали горло за Крым, а если дамбу взорвать, то Крым останется почти совсем без воды. Поэтому мы считали, что находимся в относительной безопасности", — объясняет Татьяна.

Хронологию 6 июня – день, когда произошел теракт на дамбе, женщина помнит почасово.

"В полседьмого мне позвонили в панике соседи. Я вскочила и стала сразу читать новости. Была такая информация, что около часу дня вода поднимется до максимального уровня. В час мой двор еще был сухой. Я подумала, ну, может нас эта беда все же обойдет, может, вода пошла где-то по руслу реки. Но потом вода потихоньку начала прибывать и со второго по третий час дня поднялась до уровня окон в доме, а потом начала переливаться уже через окна в сам дом», — рассказывает жительница Херсона.

Когда вода уже начала заливать дом Татьяны и Антона, женщина решила сделать фотографии последствий бедствия, что наделала "большая" вода.

"Большая" вода в комнате подростка Дом семьи начал исчезать под водой Затопленные комнаты и техника

"Для Антона это было необычно. Он не паниковал, ведь просто не понимал, что происходит. Ну, вода и вода. Сидел у себя в комнате на кровати по колено в воде, плескался, ему даже было весело. Да он, конечно, не осознавал весь масштаб катастрофы", — объясняет Татьяна.

А дальше все происходило быстро, словно в каком-то страшном фильме, мутная вода все прибывала, поглощая на своем пути: вещи, бытовую технику, мебель, детские игрушки…

"Каждые 15 минут уровень воды рос на 20-30 сантиметров. Течение уже становилось таким, что просто с ног сбивало. Около трех часов дня мы поняли, что все, в доме оставаться уже невозможно. Я позвонила волонтерам, чтобы нас приехали и забрали. В воде по колено мы с Антоном смогли выгрести на высоту, где еще было сухо и нас потом забрали", — комментирует женщина.

Антон в преддверии эвакуации

Татьяна признается, что наивно до последнего надеялась уже к вечеру 6 июня вернуться с сыном домой.

"Собиралась торопливо. Думала, что к вечеру все уже будет нормально и мы вернемся домой. Поэтому бросила в сумку несколько футболок, шорт и все. Теперь за это себя упрекаю", — рассказывает жительница Херсона.

Но чуда не произошло. Сейчас Татьяна с Антоном поселились в Одесской области в пансионате, который помогли найти волонтеры.

"Честно… Мы ехали в никуда. Я волонтерам сразу сказала, что у меня нет нигде ни знакомых, ни родственников, никого. Но по дороге все нашли. Благодаря волонтерам удалось собрать немного денег и вещи. Столько людей отозвались на мою ситуацию, что я в шоке. Я не знала, что так бывает", — подчеркивает Татьяна.

Впрочем, мысли о родном доме не покидают женщину ни на минуту.

"У нас есть соседский чат, я каждые 15 минут туда заглядываю, чтобы узнать не изменилась ли ситуация. Там сбрасывают видео… Нет! Моего дома из-под воды не видно. Одна только труба торчит над водой и все. Не добомбили нас оккупанты, так затопили", — резюмировала Татьяна Куткина.

* Татьяна и Антон уже не смогут вернуться в свой дом даже после того, как вода отойдет, ведь дом семьи был сделан из самана (смесь глины и соломы). Помочь семье можно по этим реквизитам: 5375 4114 0884 3675 Татьяна Куткина.

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