Вода ушла с половины территорий: власти о ситуации с затоплением Херсонской области

Вода начала уходить из Херсонской области вечером на пятый день после подрыва Каховской ГЭС

Ситуация в Херсонской области на пятый день после подрыва Каховской ГЭС стала понемногу улучшаться. Площадь затопленных территорий уменьшилась практически вдвое.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. До сих пор затопленными остаются 32 населенных пункта.

Так, по состоянию на вечер 10 июня, средний уровень подтопления, по сравнеию с утром того же дня, уменьшился на 27 см и составляет 4,45 метров. Площадь затопленных территорий уменьшилась почти вдвое. Вода отошла из Николаевки, Львово и Ольговки Бериславского района Херсонской области. До сих пор подтопленными остаются 32 населенных пункта на правом берегу. Под водой оказались 3784 жилых дома.

Несмотря на те беды, которые россияне уже причинили украинцам, в Херсонской области под обстрел оккупантов попали два волонтера. Но спасательные работы продолжаются, подчеркнул глава Херсонской ОВА.

"На этот момент из опасных населенных пунктов эвакуировали 2699 человек, среди которых 178 детей и 67 малоподвижных граждан", — рассказал Александр Прокудин.

Что касается временно оккупированных территорий, то ситуация остается критической. На сегодняшний день там затоплено 14 населенных пунктов, и эвакуацию оккупанты не проводят.

"россия поступает по столетиями отработанному сценарию уничтожения украинцев. Хочу поблагодарить каждого, кто откликнулся на клич помощи Херсонской области — ваш вклад бесценный", — резюмировал глава Херсонской ОВА.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, во что превратилось Каховское водохранилище после подрыва ГЭС. Вода отступила на десятки километров, обнажив дно и лишив жизни сотни представителей флоры и фауны.