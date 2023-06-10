Пустыня вместо водной глади: что стало с Каховским водохранилищем (видео)

Из-за разрушения Каховской ГЭС погибли десятки видов рыб и растений в водоеме

После подрыва Каховской ГЭС вода огромным потоком хлынула из водохранилища, затопив ряд населенных пунктов на левом и правом берегу Херсонской области. Пока в одном месте население и природа страдает от потопов, в другом из-за отхода воды ситуация не менее ужасная.

По сети распространяют видео Каховского водохранилища до подрыва Каховской ГЭС и после. За три дня оно обмелело полностью.

На кадрах видно, что вода покинули Каховское водохранилище, обнажив десятки километров дна водоема. Из-за резкого обмеления погибла флора и фауна водоема. А из-за жары остатки живности и водорослей начинают гнить, распространяя неприятный запах.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 10 июня по состоянию 20:00 отметка Каховского водохранилища равна 9,92 м БС, что значительно ниже минимально критического значения. Общий спад составил 6,85 м, объем водохранилища снизился на 66% и составляет 6,7 км3.

Напомним, что сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС на данный момент составляет 55 миллиардов гривен. Украина продолжает терять запасы воды, а под угрозой исчезновения остаются 30% природно-заповедного фонда Херсона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ООН не могут назвать разрушение Каховской ГЭС военым преступлением, а причины до сих пор остаются якобы неясными. В Офисе президента назвали это заявление циничным.