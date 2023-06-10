Основатель БФ "Омріяна країна" и общественный деятель Алексей Толкачев о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Запорожской АЭС

По ситуации на Запорожской АЭС. Могу всех успокоить. Второго Чернобыля не будет и быть не может. Вот почему.

Это было давно. Я тогда был главой общественного совета Государственной инспекции ядерного регулирования. И на заседаниях коллегии мы рассматривали и слушали результаты стресс-тестов на украинских АЭС.

Напомню историю. После катастрофы на АЭС Фукушима в Японии страны ЕС решили провести "стресс-тесты", чтобы убедиться, что аналогичная беда на АЭС Европы не случится. Украина также присоединилась к этому процессу.

30 декабря 2011 Государственная инспекция ядерного регулирования опубликовала результаты стресс-тестов. По их результатам на украинских АЭС были введены технологические решения, исключающие возможность повторения аварии на АЭС Фукушима. В частности, были созданы системы превращения водорода, чтобы исключить возможность взрыва реактора даже при условии потери электроснабжения, потери жидкости охладителя, землетрясения и других неблагоприятных обстоятельств.

Так что говорю.

Никакого взрыва реакторов на Запорожской АЭС не может произойти.

Когда нас пугают Чернобылем, то забывают сказать о принципиальном отличии реакторов на Запорожской АЭС (ВВЭР-1000, проект В-320) от чернобыльских реакторов РБМК-1000.

Во-первых, все реакторы ВВЭР-1000 спрятаны в герметичный конфаймент – оболочку из полутораметрового напряженного железобетона, которая должна выдержать как внешнее падение легкого самолета, так и внутренний взрыв, аварию и выброс радиоактивных материалов.

На Чернобыльской АЭС такого конфаймента не было. Кстати, его нет и на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС, где эксплуатируют чернобыльские ректоры РБМК. Не стоит там опрометчиво курить.

Итак, реактор закрыт в герметичной оболочке, за которую ничего не выйдет, разве что орки начнут планомерно бомбить конфаймент несколькими сверхмощными бомбами. И даже после этого еще нужно разрушить корпус реактора.

Во-вторых, на ЗАЭС, в реакторах ВВЭР-1000, всего 66 тонн урана в каждом реакторе. В чернобыльских реакторах РБМК было гораздо больше — 192 тонны.

В-третьих, реакторы на Запорожской АЭС докритические, в отличие от Чернобыльской АЭС, где были сверхкритические. Это означает, что в реакторе не может произойти самопроизвольный разгон мощности, как это было на ЧАЭС.

Если реактор ВВЭР-1000 оставить без присмотра, то он самопроизвольно заглохнет. На ЧАЭС было наоборот.

Максимум, к чему может привести катастрофа на Запорожской АЭС — это расплавление активной зоны и необратимое разрушение самого реактора внутри конфаймента. В таком случае, мы не сможем возобновить работу ЗАЭС, ведь реактор ремонту не подлежит.

Все прогнозы, по которым Украину и Европу накрывает облако радиоактивного загрязнения после аварии на ЗАЭС – это бред для желтой прессы.

Первый радиоактивный контур теплоносителя тоже находится внутри конфаймента. Если произойдет утечка, это будет внутренняя авария на ЗАЭС, но не катастрофа национального масштаба.

Потенциальной угрозой на площадке ЗАЭС есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 100 очень крепких железо-бетонных контейнеров, стоящих под открытым небом. Они очень надежны, но не предусмотрены на случай целенаправленной бомбардировки.

Но даже в таком случае, при подрыве может произойти разгерметизация нескольких контейнеров из ста имеющихся, но никак не всех сразу.

Масштабная беда может произойти разве что при ударе по ЗАЭС тактическим ядерным оружием.

Но это будет уже совсем другая история.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС уже нанесло пока еще больший вред, чем любая потенциально возможная авария на ЗАЭС.

Так что пока можете спать спокойно.

Если вообще можете.