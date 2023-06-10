Пустеля замість водної гладі: що сталося з Каховським водосховищем (відео)

Через руйнування Каховської ГЕС загинули десятки видів риб та рослин у водоймі

Після підриву Каховської ГЕС вода величезним потоком ринула з водосховища, затопивши низку населених пунктів на лівому та правому березі Херсонської області. Поки в одному місці населення та природа страждають від потопів, в іншому через відхід води ситуація не менш жахлива.

По мережі розповсюджують відео Каховського водосховища до підриву Каховської ГЕС та після. За три дні воно обміліло повністю.

На кадрах видно, що вода залишила Каховське водосховище, оголивши десятки кілометрів дна водойми. Через різке обмілення загинула флора та фауна водойми. А через спеку залишки живності та водоростей починають гнити, поширюючи неприємний запах.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 10 червня станом на 20:00 відмітка Каховського водосховища дорівнює 9,92 м БС, що значно нижче мінімально критичного значення. Загальний спад становив 6,85 м, обсяг водосховища знизився на 66% і становить 6,7 км3.

Нагадаємо, що сума збитків від руйнування Каховської ГЕС на даний момент становить 55 мільярдів гривень. Україна продовжує втрачати запаси води, а під загрозою зникнення залишаються 30% від природно-заповідного фонду Херсона.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ООН не можуть назвати руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином, а причини досі нібито незрозумілі. В Офісі президента назвали цю заяву цинічною.