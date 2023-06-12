Немецкие каски, мушкеты и церковь Покрова. На дне Каховского водохранилища открылись неожиданные вещи

Трагедия на ГЭС открыла на широкую массу похороненный от водой пласт истории

На дне Каховского водохранилища, которое начало мелеть после подрыва российскими оккупантами ГЭС, местные жители начали находить неожиданные археологические артефакты и сокровища. Дело в том, что водохранилище располагалось среди украинской степи, которая была свидетелем многих исторических событий и получила название Великий Луг. В то же время украинцы в соцсетях делятся фотографиями находок и загадочно рассказывают, что россияне разбудили дух Дикого поля.

"Телеграф" собрал самые яркие находки:

Человеческие останки и нацистские каски

Сетью распространяется видео, на котором можно увидеть череп в каске, в которой можно узнать нацистскую. Это не что иное, как человеческие остатки Второй мировой войны, ведь Днепрогэс в прошлом веке взрывали дважды.

В 1941 году советские войска взрывали дамбу, чтобы остановить немцев. События были кровавыми — Красная армия не могла сдержать немцев начала отступление, которое на некоторых участках превратилось в паническое бегство. Правда, во время этого подрыва пострадали преимущественно советские военные и мирные жители, а не немцы. В феврале 1942 года немцы установили новые турбины, а впоследствии возобновили работу ДнепроГЭС, однако уже в 1943 году немцы сами взорвали ГЭС, чтобы остановить контрнаступление советских войск.

Журналист и блогер Денис Казанский поделился дополнительными фото немецкого шлема, отметив, что эти находки были обнаружены в районе Никополя.

Артефакты времен Второй мировой вблизи Никополя

Выплыл мост в Запорожье

В Запорожье Днепр обмелел настолько, что можно увидеть остатки опор временного моста, построенного в 1944 году, находившихся под водой почти 70 лет. Об этом сообщили на странице Facebook Национального заповедника "Хортица".

Так опоры моста выглядят сейчас

После боев в Запорожье в октябре-декабре 1943 года мосты и дамба ДнепроГЭС были разрушены. Для продолжения наступления Красной Армии на правом берегу было принято решение построить временные железнодорожные мосты через Днепр, пролегающие южной частью острова Хортица.

А так мост выглядел раньше. Фото из сборника Национального заповедника "Хортица"

Работы начались 4 января. Привлекались тысячи рабочих со всей области, 80% земляных работ выполнялись вручную в сложных погодных условиях (морозы до -20 градусов). Насыпали дамбы и земляные подходы, забивали сваи, которых было 1520 штук. Сопротивления моста изготовлялись из пропитанных шпал и бревен.

Древние мушкеты

Есть среди находок и древние мушкеты. По данным Казанского, в районе Никополя были обнаружены следующие пистоли:

Мушкеты, найденные вблизи Никополя

А вот еще одна фотография древней находки:

Мушкет

Историк Александр Алферов в YouTube предположил, что в течение нескольких недель мы увидим еще больше огромных сокровищ:

"Эти изверги, российские оккупанты, когда взорвали Каховскую ГЭС, разрушили судьбы тысяч людей, животных, экосистемы. Одним словом, изверги. Но хочу здесь отметить, что ГЭС была построена российскими инженерами в середине прошлого века, и тогда затопили десятки украинских сел и территорию, которую называли Великий Луг. Для запорожцев это была их малая родина. Батько Великий Луг — они говорили, это территория островов и пойм, где они строили свои первые Сечи с XVI по XVII вв., в том числе Чертомлыкскую и Новую Сечи", — сказал Алферов.

Казацкая церковь Покровы на Сечи

В селе Покровское возле на дне Каховского водохранилища нашли останки Покровской Сечевой церкви. В 1734-1775 годах здесь была Новая Сечь, рассказывает директор музея села Покровское Лариса Садовская, передает Nikopol News.

Сечь была создана по возвращении Войска Запорожского низового под российский протекторат в результате подписания Лубенского договора. Сечь располагалась на полуострове, который с трех сторон окружался притоком Днепра по реке Подпольной. Между шалашами, заливом Уступ и рекой Подпольной разместился Внутренний Кош или Паланка отделенный стеной от Внешнего Коша. На Паланке находились дома кошевого атамана и сечевой старшины, а также соборная Сечевая церковь Покрова Божией Матери. Отделку для храма создавал выдающийся резчик XVIII века Сысой Шалматов.

Во время разрушения Сечи в 1775 году Покровская Сечевая церковь была ограблена офицерами, солдатами и донскими казаками. В одном из рапортов говорилось, мол, в церкви слишком много роскоши. Впоследствии церковь перестроили в каменную, но колокольню прикрепили запорожскую. Впоследствии ее изображал на своих картинах Тарас Шевченко. Она просуществовала до 1954 года, когда была затоплена водами Каховского водохранилища. О ее затоплении писал и Александр Довженко.

В Одессе на берег вынесло амфору

Уже в Одессе у пляжа переселенцы из Херсона выловили из воды византийскую амфору, которую, как и многие другие предметы из затопленных районов, могло снести вниз по течению. О находке сообщили в Херсонском областном краеведческом музее. Семья херсонцев спасала пресноводных черепах, но в воде они увидели амфору. Ее передали в краеведческий музей Херсона.

Семья херсонцев решила передать ее в музей

"Тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда земляной пробке. Можем только догадываться, была ли она вымыта из подтопленной прибрежной зоны или с утонувшего корабля. Любой в любом случае щедрая южная земля поделилась с херсонцами своими сокровищами!" сообщении.

Ранее Телеграф сообщал, что катастрофа на Каховской ГЭС ударит по аграриям трех областей.