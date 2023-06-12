"Поймем, что вода — это ценность": бизнесмен о вызовах и перспективах аграриев после подрыва Каховской ГЭС

Каховская катастрофа повлияет на ведение сельского хозяйства в Украине

Из-за подрыва Каховской ГЭС украинцы ощутят не только аграрный кризис, но и сами аграрии столкнутся с рядом трудностей. В частности, придется менять систему орошения и даже вспомнить о счетчиках на воду.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал СЕО HD-group Борис Шестопалов. По его словам, украинским фермерам придется менять способы ведения хозяйства, подстраиваясь под последствия подрыва Каховской ГЭС.

"Бизнесам придется искать новые решения, связанные с системой орошения, возможно, разбираться с водоносными слоями. Придется вести земледелие по израильской модели, точечными поливами, это когда по капельке под каждое растение. Аграриям придется вспомнить о счетчиках на воду. Мы по-настоящему поймем, что вода — это ценность", — сказал эксперт.

Вместе с тем он отметил, что Украина наконец сможет отойти от неэффективных каналов оросительной системы, которые были построены много десятков лет назад. На их замену придут современные технологии полива. Однако важно понимать, что это дополнительные растраты и аграрии должны быть к этому готовы.

Для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС власти намерены оказывать комбинированную поддержку вместе с донорами.

"Это будет очередная сумма компенсации, вызванной действиями российской федерации. Готовы ли бизнесмены отстраивать свои заводы? Пока затрудняюсь ответить, не понимая всей картины последствий", — подчеркнул Борис Шестопалов.

Подробнее о трудностях, с которыми могут столкнуться украиснкие аграрии после подрыва Каховской ГЭС читайте в материале: "Аграриям придется вспомнить о счетчиках на воду": СЕО HD-group о последствиях каховской катастрофы".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине ожидается вспышка инфекционных болезней из-за подрыва Каховской ГЭС. Жители минимум пяти областей могут черьезно пострадать из-за грязной воды в колодцах и водопроводных системах.