"Аграриям придется вспомнить о счетчиках на воду": СЕО HD-group о последствиях каховской катастрофы

Бизнесу придется искать новые решения, связанные с оросительной системой

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС стал серьезной проблемой для агроперерабатывающих предприятий региона. Компания HD-group, владеющая сетью элеваторов и хлебопекарных заводов в Запорожской области, уже вносит антикризисные изменения в свою работу. Часть предприятий группы (Бердянский, Ореховский и Мелитопольский хлебозаводы) находятся в оккупации, но каховская трагедия стала гораздо большим вызовом по масштабам влияния на бизнес.

Об этом "Бизнес Телеграфу" рассказал СЕО HD-group Борис Шестопалов.

- Вы уже осознали масштаб ущерба от подрыва Каховской ГЭС для украинской экономики?

- У дамбы два базовых компонента. Это часть каскада, которая важна для полива и всей экосистемы Днепровского бассейна. И с другой стороны – это определенная знаковая часть энергосистемы, главной функцией которой в последние годы была балансировка мощностей Запорожской атомной станции. При запуске ЗАЭС, которая сейчас, в сущности, не работает, энергетикам нужно будет решать очень специфическую технологическую задачу.

– Какие вызовы для аграрного бизнеса несет подрыв?

– Бизнесам придется искать новые решения, связанные с системой орошения, возможно, разбираться с водоносными слоями. Придется вести земледелие по израильской модели, точечными поливами, это когда по капельке под каждое растение. Но, с другой стороны, произойдет переход от неэффективных каналов оросительной системы, построенных много десятилетий назад, к современным технологиям. Аграриям придется вспомнить о счетчиках на воду. Мы по-настоящему поймем, что вода — это ценность.

– Но это большие средства. Готовы ли предприниматели к таким расходам?

– Ликвидация последствий этой катастрофы предполагает комбинированную поддержку государства и доноров. Это будет очередная сумма компенсации, вызванной действиями российской федерации. Готовы ли бизнесмены отстраивать свои заводы? Пока затрудняюсь ответить, не понимая всей картины последствий.

– Как пострадала логистика?

– Днепр активно использовали для судоходства. Многие компании построили причальные стенки, в частности, "Нибулон", который занимался возрождением Днепровского пути как основной артерии для поставки сельхозпродукции к Черному морю и дальше. Понятно, что все эти причальные стены умрут. И умрут надолго.

– Какие первые шаги по восстановлению региона вы видите?

- Мне кажется, что важнее больше наблюдать, нежели активно вмешиваться. Должен пройти полный годовой цикл. Надо понять, что будет с руслом, насколько отойдет вода. Только путем внимательного наблюдения за изменением экосистемы региона, за изменением русла Днепра, четкого анализа происходящего можно сделать определенные выводы. Я живу практически на берегу широкой части Днепра в районе, где он соединяется с Каховским водохранилищем, поэтому у меня вода проходит со скоростью несколько метров за световой день. Должны увидеть, как река будет вести себя зимой, каким будет разлив весной. Да и необходимого ресурса у государства все равно пока нет. А принимать очередные быстротечные решения – снова совершать большую ошибку.

- Почему снова?

- Когда-то строительство этой плотины было первой большой экологической катастрофой для всего региона. Но произошедшее сейчас – это трагедия, последствия которой сложно пока описать.

- То есть говорить о восстановлении дамбы сейчас не ко времени?

- По меньшей мере в течение пяти лет вообще говорить об этом нет смысла. Это огромный проект, который возможен только после окончания активной фазы военных действий. Это титаническое строительство, которое продлится условно около пяти лет. И опять же строительство новой плотины — это экологическая проблема.

– Некоторые эксперты уже говорят, что ее вообще восстанавливать не нужно.

– Я бы советовал не руководствоваться очередной "экспертизой". Это проблема, подлежащая глобальному изучению экологами, и не только из Украины. Я думаю, что с такими вызовами не сталкивалась еще ни одна страна в мире, поэтому нет иного способа, как наблюдать за происходящим. Пока нужно решать проблемы первоочередного характера – обеспечивать людей водой. Каховское водохранилище было источником воды для таких городов как Никополь, Херсон, частично Запорожье. Надо решить проблему новых водоводов.

– Катастрофа не ограничится Украиной?

- Это еще один значительный вызов как для Украины, так и для всего цивилизованного человечества, Европы прежде всего. Надо понимать, что дно Каховского водохранилища долгие годы сборщиком различных отходов, прежде металлургических производств. Сегодня все это с потоком воды уйдет в Черное море. И многие страны почувствуют это на себе. Это приведет к серьезным экологическим последствиям для стран Черноморского региона.