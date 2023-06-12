"Зрозуміємо, що вода — це цінність": бізнесмен про виклики та перспективи аграріїв після підриву Каховської ГЕС

Каховська катастрофа вплине на ведення сільського господарства в Україні

Через підрив Каховської ГЕС українці відчують не лише аграрну кризу, а й самі аграрії зіткнуться з низкою труднощів. Зокрема, доведеться міняти систему зрошення та навіть згадати про лічильники на воду.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів СЕО HD-group Борис Шестопалов. За його словами, українським фермерам доведеться змінювати способи господарювання, підлаштовуючись під наслідки підриву Каховської ГЕС.

"Бізнесам доведеться шукати нові рішення, пов’язані з системою зрошення, можливо, розбиратися з водоносними шарами. Доведеться вести землеробство за ізраїльською моделлю, точковими поливами, це коли по крапельці під кожну рослину. Аграріям доведеться згадати про лічильники на воду. Ми по-справжньому зрозуміємо, що вода — це цінність", — сказав експерт.

Водночас він зазначив, що Україна нарешті зможе відійти від неефективних каналів зрошувальної системи, які були збудовані багато десятків років тому. На їхню заміну прийдуть сучасні технології поливу. Однак важливо розуміти, що це додаткові витрати і аграрії мають бути готові до цього.

Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС влада має намір надавати комбіновану підтримку разом із донорами.

"Це буде чергова сума компенсації, викликаної діями російської федерації. Чи готові бізнесмени відбудовувати свої заводи? Поки що важко відповісти, не розуміючи всієї картини наслідків", — підкреслив Борис Шестопалов.

Докладніше про труднощі, з якими можуть зіткнутися українські аграрії після підриву Каховської ГЕС, читайте у матеріалі: "Аграріям доведеться згадати про лічильники на воду": СЕО HD-group про наслідки каховської катастрофи".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні очікується спалах інфекційних хвороб через підрив Каховської ГЕС. Мешканці щонайменше п’яти областей можуть постраждати через брудну воду в колодязях і водопровідних системах.