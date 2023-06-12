Україна не винна, але... Кулеба розповів, що союзники думають про підрив Каховської ГЕС

Іноземні ЗМІ шкодять Україні неправильними заголовками, через що союзникам складно сформувати думку про вину росії

Західні партнери України вже не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС. Але поки що не дійшли єдиної думки щодо причетності росії, хоча в Німеччині ще кілька днів тому прямо звинуватили в цьому солдатів путіна.

Про позицію європейських партнерів в ефірі телемарафону розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, партнери поки що не дійшли консенсусу щодо провини росії.

Також він наголосив, що закордонні ЗМІ своїми неоднозначними заголовками лише нашкодили. Через це в європейських країнах змастилася правдива картина трагедії.

"Тепер нам доводиться надзусиллями вивертати цю історію у бік правди", – сказав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що партнери не звинувачують Україну в підриві ГЕС та впевнені в тому, що наша країна та наші воїни не причетні до цього.

"Логіка така: у будь-якому разі винна росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України. А чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити і щось пішло не за планом – це ще не встановлено, тут ще зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук росії — тут, як я сказав, вибудовується консенсус", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що озвучено суму збитків від підриву Каховської ГЕС. Станом на 10 червня сума сягнула 55 мільярдів гривень.