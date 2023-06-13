Окупанти мінують "Кримський титан". Навіщо рф катастрофа на півострові і які наслідки вона матиме для України

Росія готується влаштувати техногенну катастрофу в Криму

Поки Україна продовжує боротися з наслідками екоциду на Херсонщині, жертвами якого стали щонайменше 10 людей, росія планує новий теракт. За повідомленням ГУР МОУ, країна-агресор має намір підірвати завод "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську. У 2018 році там вже фіксували викиди небезпечних речовин. В розвідці зазначають, що окупанти вже почали мінування цехів підприємства, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.

"Телеграф" розбирався у мотивах росіян і з'ясовував, до яких наслідків може призвести черговий прояв варварської політики рф.

Навіщо росії катастрофа на окупованій території

Внаслідок підриву росією греблі Каховського водосховища, вода пішла й з Північно-Кримського каналу, що призвело до критичного порушення роботи заводу "Кримський титан" в тимчасово окупованому Армянську. За даними української розвідки, ймовірно, функціонування підприємства буде повністю зупинено вже найближчим часом, адже відновити процеси навіть у мінімальних обсягах окупанти не взмозі.

Натомість, протягом останніх кількох днів загарбники готують до евакуації представників окупаційної адміністрації та місцеве населення, а інженерні підрозділи ЗС рф мінують цехи підприємства, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Виходячи з цього, в ГУР МО припускають, що "Кримський титан" буде знищено шляхом підриву.

Варто зазначити, що руйнація Каховської ГЕС призвела до затоплення десятків населених пунктів, пошкодження критичної інфраструктури та порушення логістики у південних областях України, що теоретично могло вплинути на хід контрнаступу ЗСУ.

У разі зі знищенням "Кримського титану" прослідкувати логіку окупантів дещо складніше, адже в результаті цього теракту росія лише позбавить себе найбільшого виробника діоксиду титану у Східній Європі, тисячі кримчан втратять робочі місця, а у повітря над поки що підконтрольною рф територією потраплять смертельно отруйні речовини.

За словами військового експерта, полковника СБУ у відставці Михайла Притули, жодного військового сенсу для росіян ця операція, дійсно, не матиме. Головним мотивом в даному випадку стане ослаблення України в економічному сенсі.

"В рф вже розуміють, що ці території будуть деокуповані, а все, що знаходиться на них, повернеться під контроль України. Знищуючи "Кримський титан", росіяни діють на перспективу і усувають конкурента з експорту стратегічної сировини на європейському ринку", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

На холодильному обладнанні "Кримського титану" зберігається 200 тонн технологічного аміаку, а стан відстійників, заповнених вкрай небезпечними хімічними речовинами, залишає бажати кращого, каже Михайло Притула. Експерт впевнений: враховуючи ймовірні наслідки аварії на такому заводі для людей та довкілля, відповідальність за теракт окупанти вже традиційно перекладуть на Україну.

Чим і кому загрожує підрив "Кримського титану"

За даними ГУР МОУ, вибух на підприємстві "Кримський титан" означатиме штучну техногенну катастрофу, "жахливу за своїми наслідками". У розвідці зазначають, що у випадку аварії на заводі, аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

З невтішними прогнозами погоджується й екс-міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Експерт нагадав, що 2018 року у зв'язку з технологічною ситуацією на "Кримському титані" кілька разів ставався викид небезпечних речовин у повітря. Через це з Армянська навіть евакуювали частину місцевих жителів, проте тоді росія так і не допустила на місце аварії міжнародних спостерігачів для контролю за ситуацією.

"В разі викиду в атмосферне повітря аміаку, хмара дуже небезпечної для життя хімічної сполуки буде досить швидко поширюватися в напрямку вітру. Заздалегідь спрогнозувати зону її ураження складно, проте знаючи ймовірну дату підриву і здійснюючи метеорологічний контроль, можна передбачити, у який бік буде нести цю хмару і звідки слід здійснювати евакуацію. Евакуація із зони ураження буде необхідною, тому поінформувати місцеве населення потрібно якомога раніше", – каже Остап Семерак.

За словами експерта, наслідки викиду у повітря такої кількості аміаку будуть смертельно небезпечними для людей, тварин і рослинності. У вигляді випаровувань аміак буквально "випалює" органи дихання, а осідаючи на поверхню, діє як кислота.

Якщо дані української розвідки про плани окупантів в Армянську будуть знаходити підтвердження, фахівцям ДСНС потрібно буде якомога швидше проінструктувати населення щодо того, як слід поводитися у разі вибуху на цьому підприємстві, впевнений Остап Семерак.