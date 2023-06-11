"Плани люблять тишу": Буданов опублікував інтригуюче відео

Українців закликають дотримуватися тиші в медіа-просторі

Глава української розвідки Кирило Буданов записав небагатослівне відео, змістом якого був заклик до тиші. В описі відео сказано, що плани люблять тишу.

30-секундний ролик опубліковано в офіційному каналі ГУР МО України. У відео головний розвідник країни не промовив жодного слова.

Ймовірно, це відео є черговим закликом до дотримання тиші в інформаційному просторі. Росіяни та західні ЗМІ все частіше говорять про те, що контрнаступ ВСУ вже нібито йде. Однак українські силовики цього не підтверджують і не вперше закликають менше обговорювати цю тему у медіа, щоб не зашкодити планам Генштабу та самої операції.

Зазначимо, що це не перше подібне відео. Раніше заступник глави Міноборони Ганна Маляр опублікувала відео з аналогічним підписом "Плани люблять тишу". Основне посилення ролика полягало в тому, що контрнаступ ЗСУ почнеться не в соцмережах, а на полі бою. Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з підписом "Настав час повертати своє".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни прийняли розвідку боєм за контрнаступ ЗСУ та в паніці почали тікати з позицій. Але на сьогоднішній день подробиць щодо початку контрнаступу немає, вважає експерт Олександр Коваленко.